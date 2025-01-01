31 авг 2025



Новое видео LUNATIC SOUL



“The Prophecy”, новое видео LUNATIC SOUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The World Under Unsun, релиз которого намечен на 31 октября на InsideOutMusic в следующих вариантах:



– Ltd. 2CD Mediabook

– Gatefold Black 2LP / Unlimited

– Ltd. Gatefold Transparent Sun Yellow-Red Marbled 2LP (500x copies, available from www.insideoutshop.de; www.jpc.de, www.justforkicks.de & www.burningshed.com)

– Ltd. Gatefold Brick Red 2LP (300x copies, available from Lunatic Soul)

– Digital Album



CD1:

“The World Under Unsun”

“Loop Of Fate”

“Good Memories Don’t Want To Die”

“Monsters”

“The Prophecy”

“Mind Obscured, Heart Eclipsed”

“Torn In Two”



CD2:

“Hands Made Of Lead”

“Ardour”

“Game Called Life”

“Confession”

“Parallels”

“Self In Distorted Glass”

“The New End”







+0 -0



просмотров: 143

