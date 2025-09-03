сегодня



DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал об изменениях в музыкальной индустрии с тех пор, как он начал свою карьеру в 1980-х годах:



«Я попал в эту индустрию в последний момент. Это произошло, когда ещё была возможность сделать карьеру, зарабатывать на жизнь, в общем, оплачивать свои расходы, чтобы можно было продолжать заниматься музыкой. Для меня это было целью. Я не хотел просто накопить кучу игрушек и уйти на пенсию. Нет, это моё занятие. И поэтому я старался хорошо распоряжаться заработанными деньгами и вещами, чтобы я мог оплачивать счета и не испытывать стресса. Потому что, поверьте мне, мы с Dave'ом были бездомными в первые годы. Это было тяжело. И я никогда не просил деньги у родственников. Я решил: "Я должен добиться всего сам". И благодаря этому я научился ценить деньги. Есть старая поговорка: "Ты знаешь всему цену, но не знаешь подлинной ценности". И я думаю, что благодаря тому, что мы прошли через всё это, создали MEGADETH, а затем все эти новые группы, потому что все начинают с нуля, с самого начала, я стал ценить всё это. И поэтому я ценю товарищество, настоящее музыкальное общение с людьми, для меня ценно то, когда ты выпускаешь что-то, и это находит отклик у людей, и ты чувствуешь, что это соединяет вас, что ты действительно чувствуешь, что мы своими действиями объединяем сообщество. И сообщество для меня на данном этапе моей жизни важнее всего. Мы — племя. Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь. Но давайте посмотрим правде в глаза: мы — толпа в чёрных футболках. В этот уик-энд я был на Comic-Con с [бывшим гитаристом MEGADETH] Chris'ом Poland'ом, и это собрание изгоев — желанных и нежеланных. Именно ими мы и являемся.



Я создавал музыку для масс, которые слушали музыку по радио, смотрели MTV, и я создавал музыку для небольшой горстки чудаков, которыми мы все являемся. Музыкальная индустрия зародилась... Бон Скотт сказал об этом лучше всех: "Гитарист стал знаменитым — бизнесмен разбогател". [Смеётся]. У всего в есть две стороны. Есть музыкальная индустрия, в рамках которой вы создаёте музыку и продаете её как продукт. Раньше это делалось через звукозаписывающие компании, а теперь — через Spotify, YouTube и другие цифровые сервисы... Но есть и другая сторона — индустрия развлечений. Когда вы выходите на сцену, вы уже не в музыкальной индустрии. Теперь вы в индустрии развлечений. Когда вы выходите на сцену, что делает вас привлекательным продуктом? Потому что в этот момент вы являетесь продуктом. И если вам это не нравится, не связывайтесь с этим бизнесом. Опять же, это как цирк. Вот почему, я думаю, KISS научились дышать огнём и наносить грим: "Приходите в цирк". И для нас, моего поколения, это так странно, что мы выросли большими фанатами KISS со всеми этими фантазиями, а потом наше поколение стало полной противоположностью. Мы носили джинсы и футболки, и наша связь заключалась в том, что мы ничем не отличались от публики. И в этом была наша связь. Поколения проходят через разные циклы. И для нашего поколения AC/DC были такими же, как и мы, и в этом заключалась связь — музыканты были такими же, как мы. Они были одними из нас. Мы были как они. Они были как мы. METALLICA были королями этого, и они по-прежнему ими остаются. Всё их шоу очень ориентировано на фанатов — змеиная яма, абсолютно всё, что они делают. И они были лидерами трэш-движения. И мне повезло, что я поучаствовал в процессе и помог расширить, развить и придать ему краски.



Когда ты на сцене, ты должен делать что-то увлекательное, чтобы люди смотрели на тебя на сцене. Для меня это своего рода образ мышления. И, конечно, мы, музыканты, выносим наши песни на сцену, потому что, честно говоря, это причина, по которой мы на сцене. Но, опять же, это не музыкальный бизнес, это развлекательный бизнес. Звукозаписывающие компании, или в данном случае Spotify, YouTube и т. д., продают музыку. Когда вы выходите на сцену, там есть промоутер. Его работа — продавать билеты на концерт. Так что, на мой взгляд, всё именно так и есть»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 79

