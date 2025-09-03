|
|
|
все новости группы
|
США
3 сен 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»
11 авг 2025 :
|
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»
3 авг 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»
24 июн 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»
18 июн 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
17 июн 2025 :
|
DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y
30 май 2025 :
|
DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»
25 май 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»
17 май 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»
22 мар 2025 :
|
DAVID ELLEFSON в Польше
10 мар 2025 :
|
DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE
12 фев 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»
27 янв 2025 :
|
DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми
13 янв 2025 :
|
DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни
5 янв 2025 :
|
DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент
29 дек 2024 :
|
DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS
15 дек 2024 :
|
DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH
7 дек 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»
5 дек 2024 :
|
Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25
1 ноя 2024 :
|
DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN
16 сен 2024 :
|
DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал
29 авг 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»
20 авг 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»
13 июл 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»
23 июн 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»
16 июн 2024 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне
27 май 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»
17 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
13 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
10 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
7 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
15 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»
7 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу
30 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о том самом видео
20 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»
16 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»
10 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON снимется в кино
8 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»
6 дек 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»
20 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
15 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
14 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA
23 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами
21 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
|
Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
|
JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
|
GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
|
Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
|
ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
|
Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
|
DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
|
Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
|
Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
|
Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
|
Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
|
Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
|
DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
|
BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
|
Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
|
Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
|
Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
|
Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
|
MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
|
Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
|
Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
|
Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
|
Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
|
Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
|
Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
|
Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
|
Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
|
Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
|
Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
|
Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
|
Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
|
|
|
сегодня
DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал об изменениях в музыкальной индустрии с тех пор, как он начал свою карьеру в 1980-х годах:
«Я попал в эту индустрию в последний момент. Это произошло, когда ещё была возможность сделать карьеру, зарабатывать на жизнь, в общем, оплачивать свои расходы, чтобы можно было продолжать заниматься музыкой. Для меня это было целью. Я не хотел просто накопить кучу игрушек и уйти на пенсию. Нет, это моё занятие. И поэтому я старался хорошо распоряжаться заработанными деньгами и вещами, чтобы я мог оплачивать счета и не испытывать стресса. Потому что, поверьте мне, мы с Dave'ом были бездомными в первые годы. Это было тяжело. И я никогда не просил деньги у родственников. Я решил: "Я должен добиться всего сам". И благодаря этому я научился ценить деньги. Есть старая поговорка: "Ты знаешь всему цену, но не знаешь подлинной ценности". И я думаю, что благодаря тому, что мы прошли через всё это, создали MEGADETH, а затем все эти новые группы, потому что все начинают с нуля, с самого начала, я стал ценить всё это. И поэтому я ценю товарищество, настоящее музыкальное общение с людьми, для меня ценно то, когда ты выпускаешь что-то, и это находит отклик у людей, и ты чувствуешь, что это соединяет вас, что ты действительно чувствуешь, что мы своими действиями объединяем сообщество. И сообщество для меня на данном этапе моей жизни важнее всего. Мы — племя. Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь. Но давайте посмотрим правде в глаза: мы — толпа в чёрных футболках. В этот уик-энд я был на Comic-Con с [бывшим гитаристом MEGADETH] Chris'ом Poland'ом, и это собрание изгоев — желанных и нежеланных. Именно ими мы и являемся.
Я создавал музыку для масс, которые слушали музыку по радио, смотрели MTV, и я создавал музыку для небольшой горстки чудаков, которыми мы все являемся. Музыкальная индустрия зародилась... Бон Скотт сказал об этом лучше всех: "Гитарист стал знаменитым — бизнесмен разбогател". [Смеётся]. У всего в есть две стороны. Есть музыкальная индустрия, в рамках которой вы создаёте музыку и продаете её как продукт. Раньше это делалось через звукозаписывающие компании, а теперь — через Spotify, YouTube и другие цифровые сервисы... Но есть и другая сторона — индустрия развлечений. Когда вы выходите на сцену, вы уже не в музыкальной индустрии. Теперь вы в индустрии развлечений. Когда вы выходите на сцену, что делает вас привлекательным продуктом? Потому что в этот момент вы являетесь продуктом. И если вам это не нравится, не связывайтесь с этим бизнесом. Опять же, это как цирк. Вот почему, я думаю, KISS научились дышать огнём и наносить грим: "Приходите в цирк". И для нас, моего поколения, это так странно, что мы выросли большими фанатами KISS со всеми этими фантазиями, а потом наше поколение стало полной противоположностью. Мы носили джинсы и футболки, и наша связь заключалась в том, что мы ничем не отличались от публики. И в этом была наша связь. Поколения проходят через разные циклы. И для нашего поколения AC/DC были такими же, как и мы, и в этом заключалась связь — музыканты были такими же, как мы. Они были одними из нас. Мы были как они. Они были как мы. METALLICA были королями этого, и они по-прежнему ими остаются. Всё их шоу очень ориентировано на фанатов — змеиная яма, абсолютно всё, что они делают. И они были лидерами трэш-движения. И мне повезло, что я поучаствовал в процессе и помог расширить, развить и придать ему краски.
Когда ты на сцене, ты должен делать что-то увлекательное, чтобы люди смотрели на тебя на сцене. Для меня это своего рода образ мышления. И, конечно, мы, музыканты, выносим наши песни на сцену, потому что, честно говоря, это причина, по которой мы на сцене. Но, опять же, это не музыкальный бизнес, это развлекательный бизнес. Звукозаписывающие компании, или в данном случае Spotify, YouTube и т. д., продают музыку. Когда вы выходите на сцену, там есть промоутер. Его работа — продавать билеты на концерт. Так что, на мой взгляд, всё именно так и есть»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).