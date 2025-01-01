сегодня



Реален ли реюнион классического состава BRITNY FOX?



Барабанщик BRITNY FOX Johnny Dee в недавнем интервью спросили, ест ли шанс на реюнион классического состава группы:



«Что ж, я скажу то, что я всегда говорю, а именно, что я всегда оптимистичен и открыт для подобного. Но я должен сказать, что после последней [попытки] — были разные моменты [когда мы пытались собрать все воедино], но после последней итерации я просто не… Я не знаю, чувак. Я так не думаю. Потому что мы пытались. Billy пытался поговорить с Mike'ом, а Mike пытался поговорить с Dean'ом, Dean пытался преодолеть то, что он ненавидит во всех нас, и то и это. И я буквально на мгновение подумал, что, черт возьми, это действительно может реализоваться. А потом внезапно, так же быстро, как это произошло, все исчезло, и Dean просто исчез и не захотел этого делать. На этом все и закончилось. Так что я не понимаю, как такое вообще могло случиться. И я полагаю, что даже Tommy сейчас не в восторге от этого, так что это настоящий облом».



На вопрос о том, почему Dean никогда не дает интервью, Johnny ответил:



«Правда, он не из тех, кто раздает интервью.… Я думаю, на самом деле он не очень общительный парень. Я имею в виду, что он, конечно, заговорит с тобой, если ты позвонишь ему по телефону, но это должно быть то, о чем ему хочется говорить. Смекаете? Он не разбирается ни в каких… Я знаю, что он забросил свои социальные сети, потому что не мог смириться с негативом или с тем, что попадал в неприятности с людьми. Если кто-то обращался к нему в негативном ключе, он выходил из себя, как и всегда в реальном мире. Он не мог просто сидеть сложа руки и говорить: "Знаешь что? Если таково твое мнение, то прекрасно. Мне на самом деле наплевать". Но он становится очень, очень раздражительным по отношению к людям, которые говорят всякую чушь. Так что я не думаю, что он хочет поставить себя в такое положение, когда что-то может всплыть, а потом ему придется сходить с ума на съемках или что-то в этом роде. Но, на самом деле, это досадно, потому что он показал, что мог бы потусоваться со многими другими музыкантами, но некоторые из них не подходят для всего остального. Я полагаю, в этом смысле это просто небольшой недостаток. У тебя, б$$$ь, должны быть стальные яйца, и ты не должен позволять этому дерьму слишком сильно давить на тебя, потому что ты никогда никуда не попадешь. Однако я полагаю, что он спокоен и счастлив быть подальше от всякой ерунды.



На самом деле, для меня главное в том, что музыка — это все, и если ты не можешь этого делать, значит, где-то в твоей душе зияет огромная дыра. И это меня просто гложет. Мне чертовски нравится тот факт, что у меня есть две отличные группы, и я по-прежнему выступаю с концертами, сочиняю музыку, развлекаю людей, делаю их счастливыми. Когда я вижу людей и то, как сильно они это ценят, я просто думаю, что это лучший концерт в моей жизни, раз я могу такое провернуть. Так что я чувствую это, но тогда я действительно не понимаю, почему все, кто играет музыку, не чувствуют то же самое? Однако, полагаю, у них не возникает такой же реакции, или они просто не могут справиться с определенными моментами. Некоторым людям, черт возьми, не нравится выходить из дома. Некоторым людям не нравится выступать на сцене или что-то в этом роде, или есть чертовски плохую еду, или по какой-то другой причине приходится приспосабливаться к подобным неудобствам, чтобы добиться успеха. Некоторые люди просто считают, что это того не стоит, и это нормально. Это их приоритет. Но когда ты видишь кого-то, кто на самом деле должен или хочет этим заниматься, но не может этого сделать, тогда возникает вопрос: "Интересно, что там происходит?" Вот почему я чувствую, что этого, вероятно, не произойдет, потому что все эти люди были от подобных эмоций вдали уже очень долгое время. Непросто вернуться в прошлое, потому что сейчас все совсем по-другому».







