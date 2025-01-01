31 авг 2025



SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026



Лидер SEPULTURA Andreas Kisser в недавнем интервью рассказал о новой музыке, которую коллектив планирует выпустить в следующем году:



«Мы записали четыре новые песни с Greyson'ом на барабанах. Не думаю, что об этом кто-то знает, но так оно и есть. У нас есть четыре новые песни, и в следующем году мы намерены выпустить мини-альбом, просто чтобы отметить этот успех. Это оригинальные песни, над которыми мы работали. Они уже записаны и все такое, и мы совершенно с ними не торопимся, чтобы понять, когда будет подходящее время для этого».



По поводу того, как появился новый материал SEPULTURA, Andreas сказал:



«Все было весьма спонтанно. У нас была ситуация, когда мы играли в "70000 Tons Of Metal"и мы остались в Майами. У нас есть студия. У нас есть несколько идей. Хорошо, давайте сделаем это. [Смеется] И это было здорово. Никакого давления со стороны лейблов, никаких сроков исполнения. У песен еще даже нет названий. [смеется] Но это здорово… Мы сделали всё в свое время, не торопясь. У песен нет названий. Мы можем решить это позже. Мы все еще сводим материал, не торопясь. И это здорово. Из-за идеи прощального тура мы можем сделать и это, спланировать что-то подобное или не планировать что-то подобное, планировать как можно меньше, чтобы по-настоящему испытать себя в творческом плане, работая над чем-то подобным».



На вопрос, было ли решение SEPULTURA отправиться в прощальный тур, который продлится два с половиной года, продиктовано его желанием исследовать другие музыкальные стили, помимо экстремального металла, он ответил:



«Я никогда не чувствовал себя запертым в мире SEPULTURA, чтобы писать [в определенном стиле]. Мы всегда были очень бесстрашны и делали все, что хотели. Я к тому что "Nation" — это совсем иной альбом, "A-Lex", все те альбомы, которые были вдохновлены книгами и прочим. Я думаю, это больше похоже на рутину в такой группе, как SEPULTURA. 40 лет — это 40 лет, чувак. Ты когда-нибудь занимался чем-то за 40 лет, например, своей работой? Подумайте об этом. [смеется] Это удивительное достижение в индустрии развлечений — что подобная группа продержалась столько времени, пережила взлеты и падения, имеет поклонников. Каждый раз, когда мы записывали альбомы, мы играли, у нас был контракт с лейблом звукозаписи, независимо от того, в каком составе и в какое время мы были. Мы играли для 10 человек, а потом возвращались, чтобы выступать на больших площадках и все такое. Это прекрасная история. Это прекрасная история искусства и жизни. И у меня было такое чувство, что работа над еще одним альбомом, еще одно турне — это как-то слишком предсказуемо. Я имею в виду, что артист не должен находиться в зоне комфорта. Если ты там, то тебе крышка, потому что ты потеряешь связь с реальностью. Ты начнешь жить в этом пузыре представлений о том, какой должна быть SEPULTURA. Нет никакого "должна". Каждый день появляется новая SEPULTURA. Мы можем делать все, что захотим, в музыкальном плане, потому что мы это завоевали. SEPULTURA — вот что это такое. Это не трэш-металл. Это не хэви-металл. Это не дарк-металл. Это не бразильский металл. Это SEPULTURA metal. Вот почему у нас есть название, верно? [смеется] Иначе зачем нам название? Это SEPULTURA. Вот кто мы такие — очень свободные. Мы не боимся рисковать. Искусство — это риск. Если ты делаешь что-то новое, ты будешь рисковать. Другого выхода нет. И именно так ты учишься, на своих ошибках или на своих заблуждениях и на всем остальном. Но это здорово — остановиться на достигнутом, не вступая в борьбу, без каких-либо внешних факторов, разрушающих группу. Это наши собственные условия. Мы приняли это очень мирное, осознанное решение. Мы потратили два года на разговоры о том, чтобы поработать над этим, подготовиться к этому, и теперь мы наслаждаемся жизнью. Это потрясающе. А почему бы и нет? Я имею в виду, что это привилегия — иметь такую возможность, останавливаться, пока есть возможность, или не останавливаться на достигнутом. А потом, будущее есть будущее. Посмотрим. [Смеется]»



Kisser также в очередной раз рассказал о том, как может выглядеть заключительный концерт SEPULTURA:



«Идея состоит в том, чтобы провести его примерно в октябре 2026 года в Сан-Паулу, Бразилия. Большое шоу типа SEPUL-fest, вечеринка с участием важных групп. И как часть истории SEPULTURA, мы хотели бы пригласить всех участников, которые были частью SEPULTURA, включая братьев Cavalera, принять участие в концерте, сыграть, спеть вместе. Я к тому, что совершенно неуместно обсуждать прошлое, кто прав, кто виноват. Мы никогда не придем к единому мнению — у нас будут два разных взгляда на это, и это нормально. Это не имеет значения. Давайте сыграем для фанатов, для самих себя, для наших семей, [которые] никогда не видели нас вместе. Но не только они — Jairo [Guedz], Eloy Casagrande, Jean Patton и Roy Mayorga, музыканты, которые были частью SEPULTURA в очень специфические и важные моменты, благодаря которым SEPULTURA развивалась независимо от наших проблем и вызовов, с которыми мы сталкивались. Так что, надеюсь, это произойдет. Они будут приглашены. Если вы хотите принять участие в этой вечеринке, пожалуйста. Если нет, ничего страшного».







