*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 19
The Kovenant

1 сен 2025 : 		 Вокалист THE KOVENANT обещает металлический и мрачный альбом

27 июн 2025 : 		 THE KOVENANT взяли Ghul'a

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE KOVENANT

8 апр 2025 : 		 Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, дающих возможность бунтовать и выражать творческое начало»

29 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления THE KOVENANT

24 мар 2025 : 		 THE KOVENANT работают над новым материалом

15 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления THE KOVENANT

27 дек 2024 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о выступлении с THE KOVENANT

15 дек 2024 : 		 Видео с выступления THE KOVENANT

31 янв 2024 : 		 Возвращение THE KOVENANT

2 окт 2009 : 		 THE KOVENANT исполнят "Nexus Polaris" целиком

18 сен 2007 : 		 THE KOVENANT переиздают классический альбом "In Times Before The Light"

14 июн 2007 : 		 Psy Coma (THE KOVENANT) рассказывает о новом альбоме

3 мар 2003 : 		 Из THE KOVENANT ушел HELLHAMMER

20 июн 2002 : 		 The Kovenant в студии
Вокалист THE KOVENANT обещает металлический и мрачный альбом



Stian "Nagash" Arnesen в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Что ж, у нас уже написано несколько песен. Что касается меня, то я терпеть не могу выпускать один и тот же альбом дважды. Я не играю в AC/DC, так что вы не сможете выпускать один и тот же альбом в течение 40 лет. Итак, новый альбом отличается от всех остальных, но в нем больше металла. Он немного мрачнее, но в нем отражаются все альбомы, плюс, конечно, новый материал, потому что прошло так много времени, и все развивались как музыканты и все такое прочее. Но это звучит очень ЗАМАНЧИВО. Люди, которым я до сих пор проигрывал демо-треки, все они говорили что-то вроде: "Черт возьми, это звучит как KOVENANT". Так что мы не собираемся возвращаться ни с этим новым альбомом, ни с таким: "О, мы собираемся записать "Nexus Polaris", часть вторая", или что-нибудь. Но в нашем новом альбоме есть некоторые элементы из "Nexus", например, вся эта симфоничность, немного техничности, странные риффы и прочее».

Что касается планов THE KOVENANT на ближайшие месяцы, он сказал:

«У нас впереди еще много концертов, в том числе в Южной Америке [в сентябре 2025 года]. Также сегодня было объявлено, что мы выступаем на фестивале Inferno в Норвегии. Прошло около 20 лет с тех пор, как мы выступали в последний раз. У нас впереди еще несколько фестивалей, но потом мы сосредоточимся на новом альбоме, чтобы его выпустить. По сути, в данный момент большую часть сочиняем мы с [Steinar] Sverd [Johnsen, клавишные]. Но потом к нам присоединились новые гитаристы, они оба, Ghul [Charles Hedger] из MAYHEM и Knut [Magne Valle] из ARCTURUS, и у них обоих очень интересные подходы к музыке. Так что мы собираемся включить все эти идеи. Поэтому приоритет на новом альбоме. И не на одном, а на нескольких».

На вопрос о том, с каким лейблом звукозаписи THE KOVENANT сотрудничают в данный момент, Nagash ответил:

«К нам проявляют интерес многие лейблы. У нас действительно отличный менеджмент, который также сотрудничает с EMPEROR, SAMAEL и другими подобными группами. И его очень уважают во всей индустрии, поэтому мы во многом полагаемся на его помощь в заключении сделок, потому что к нам проявляют большой интерес крупные лейблы, средние лейблы и даже лейблы поменьше. Итак, посмотрим, что мы в итоге выберем».




просмотров: 34

