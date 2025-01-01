Arts
Новости
2 сен 2025 : 		 Новый альбом DOWN может выйти летом

12 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN

5 авг 2025 : 		 DOWN где-то в середине процесса

14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN
Новый альбом DOWN может выйти летом



KIRK WINDSTEIN в недавнем интервью спросили, правда ли то, что DOWN изначально планировали альбом кавер-версий:

«Начиналось с этого, да. И так мы говорили довольно долго, и вроде как, ну, если мы собираемся выучить все эти непонятные песни, то за то время, которое нам понадобится, чтобы выучить все эти гребаные мелодии и сделать их своими, мы, вероятно, сможем написать свои собственные. Итак, мы собрались в январе 2024 года. Поехали к Phil'у [репетиционная и звукозаписывающая студия]. Pepper, я, Jimmy и Pat собрались вместе и придумали несколько идей, а у Phil'а уже были кое-какие наработки. Мы ушли на три дня, вернулись, приехали домой, и к тому времени, как закончили, у нас было семь песен - не идеально аранжированных".

По его словам, на данный момент записаны все барабаны, бас и «95 процентов» ритм-гитар:

«Думаю, нам осталось записать одну или две песни [для ритм-гитары]. А потом мы отправимся к »Phil'у« и сделаем соло и »sweetie tracks«, как мы это называем, — просто интерлюдии, которые вставляются между вокалом и прочим».

Рассказывая о процессе написания и записи нового материала DOWN, он отметил:

«Когда мы собрались вместе, чтобы писать, химия была просто непередаваемой. Это настоящее волшебство. Мы так давно знаем друг друга, мы так долго джемовали вместе. И мы с Pepper сделали кое-что — [это была] вроде как его идея, но я подумал, что это совершенно блестящая идея. Jimmy не играет по клик-треку, так что ему сложнее [держать время], особенно когда ты не смотришь на него. Поэтому он сказал: "Знаете что? Давайте сведем все гитары вместе. Давайте не будем делать так: один гитарист, потом другой. Давайте выберем одну секцию, пройдем весь гребаный куплет, и если кто-то из нас облажается, мы остановимся, вернемся и начнем все сначала". Так что мы так и делаем, просто играем вместе и все такое. Поэтому это больше похоже на живое исполнение, потому что Pat и Jimmy записали барабаны и бас вместе, а теперь мы делаем гитары вместе с ритм-треками и прочим дерьмом.

DOWN — одна из немногих групп — да, мы используем Pro Tools, но мы не используем клик-треки и не исправляем всякое дерьмо. Это настоящая музыка!»

Что касается возможной даты выхода следующего альбома DOWN, Kirk сказал:

«Я бы предположил — надеюсь, к лету следующего года».




просмотров: 145

