Вокалист SALIVA ответил бывшему вокалисту SALIVA



BOBBY AMARU в интервью Rock Feed прокомментировал слова Josey Scott'a относительно нынешнего состава группы:



«Я просмотрел интервью, которое [Josey] дал [студии Youngstown]. Обычно я не обращаю внимания на заголовки в прессе, на любые его интервью и прочее. Но мне его присылало так много людей, что я просмотрел его от начала до конца.



Меня не беспокоит то, что он говорит обо мне — на самом деле меня это не парит. Я просто чувствую, что вижу грустного человека, который просто испытывает угрызения совести. И это то, что я чувствую.



Мне нравится брать негатив и превращать его в позитив, создавать музыку и все такое, а некоторым людям просто нравится быть негативными и скандалить в Интернете или что-то в этом роде, или принимать удары на себя. Что касается меня, то я люблю музыку, [и] всегда любил. И я люблю SALIVA, люблю этот бренд».



Ссылаясь на гитариста-основателя SALIVA Уэйна Суинни, который скончался в марте 2023 года от кровоизлияния в мозг во время гастролей, Bobby добавил:



«У Уэйна было видение. Когда я пришел в группу, у всех нас было видение: взять распавшийся проект и возродить его, и именно этим я и занимался. И, к сожалению, жизнь Уэйна оборвалась. Мы любим его и скучаем по нему каждый день. И я всего лишь отдаю ему дань уважения. Я даже не знал, хочу ли я еще заниматься этим, когда он скончался — я не чувствовал, что хочу, — но тут начали происходить какие-то события, и Josey решил вдруг выступитьи назвать себя [и свою сольную группу] JOSEY SCOTT'S SALIVA. И я почувствовал, что это неправильно. Мне показалось, что это было низко, а Уэйн перевернулся бы в гробу из-за такого развития событий. И люди, которые знали Уэйна и разбирались в ситуации, согласились бы с этим. Что касается меня, то я лишь хочу продолжать этим заниматься и я просто хочу выпускать убойную музыку. Я чувствую, что группа набирает обороты, а ему это не нравится. Это его беспокоит.



Я не знаю. В смысле, я желаю парню всего наилучшего. Я просто надеюсь, что он сможет найти позитив и вложить его в музыку, продолжая делать то, что он делает. У него есть поклонники, но SALIVA собирается продолжать делать то, что делает SALIVA, и то, что делала SALIVA до сих пор. 14 лет — в ноябре исполнится 14 лет как я в группе. И я этому благодарен. У нас на горизонте много интересных событий, куча необъявленных фестивалей на 26-й год. И, эй, чувак, мы собираемся продолжать выпускать музыку!»



На вопрос, помнит ли он разговоры с Уэйном, когда гитарист был жив, о том, что SALIVA продолжит работу в случае смерти Суинни, Bobby ответил:



«Да, у нас их было несколько, чувак. Мы с Уэйном были очень близки. И я думаю, что, к сожалению, Уэйн и Josey так и не смогли окончательно решить свои проблемы. Но в душе Уэйна никогда не было ненависти. Уэйн всегда был очень позитивным человеком, любил музыку и любил этот бренд больше, чем музыку. Так что он определенно хотел продолжать в том же духе. Он хотел, чтобы мы продолжали, потому что ему это нравилось. Он любил эту группу. И я думаю, что все это на самом деле связано с уходом Josey. Он не жертва. Он трус. И он ушел из группы. Не думаю, что Уэйн когда-либо простил его за это, потому что то, как он ушел, не было похоже на "Все в порядке. Увидимся, ребята, позже". Он просто оставил их наедине с собой. И, как я уже сказал, есть так много других аспектов.



Когда я пришел в группу, там было три или четыре парня, которым было что сказать и о чем излить душу. Я не буду вдаваться в подробности, но мы с Уэйном провели много лет в группе SALIVA, мы потратили много лет на то, чтобы наладить отношения и просто попытаться восстановить и воссоединиться с людьми, которые разочаровались в бренде и в нас. И я думаю, что это было частью миссии Уэйна, потому что он не был слабаком и тоже хотел бороться за все, что он вложил.



Часто люди забывают, что группы состоят из нескольких человек или что-то в этом роде, и иногда есть один человек, который делает их узнаваемыми. Я думаю, что мы должны были коллективно выходить каждый вечер и стараться устроить лучшее живое шоу, какое только можно вообразить, чтобы радиостанции говорили вам: "Нет, я не буду крутить вашу песню из-за того, что вы, ребята, сделали со мной в прошлом", или промоутер говорил: "Нет, ты не играешь на этом фестивале, потому что ты затеял драку с ZZ TOP, или кем-то еще. И вот теперь мы получаем все это, все начинает развиваться просто потому что мы делаем что-то позитивное. Мы делаем это по правильным причинам, а не по неправильным.



Для меня никогда не было ничего важнее денег, поклонников или чего-то подобного. Я тоже занимаюсь многими аспектами, не связанными с SALIVA… И я всегда за то, чтобы идти по верному пути, и говорю: "Иди по верному пути, чувак. Что бы он ни сказал, или что бы ни сказал кто-то другой, выбирай правильный путь". Но я шел по правильному пути уже 14 лет. И вот наступает момент, когда мы записываем песню "Hit 'Em Where It Hurts", она о неудачниках, чувак. Все дело в том, что в конце концов ты возьмешь себя в руки, похлопаешь в ответ и что-нибудь скажешь. И я не хочу ввязываться в Твиттер-баттл, чувак. Я бы предпочел просто переложить это на музыку и написать об этом песню. Просто я так устроен. Все устроены по-разному».







