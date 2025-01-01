сегодня



Профессиональное видео полного выступления ELVENKING



Профессиональное видео полного выступления ELVENKING, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:



Throes of Atonement

Pagan Revolution

Silverseal

The Ghosting

Moonbeam Stone Circle

The Divided Heart

Elvenlegions

Draugen's Maelstrom







