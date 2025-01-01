×
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
44
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
все новости группы
Elvenking
Италия
Folk Metal
Power Metal
http://www.elvenking.net
Myspace:
http://www.myspace.com/elvenking
Facebook:
https://www.facebook.com/elvenking.official
1 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления ELVENKING
14 апр 2025
:
Новый альбом ELVENKING доступен для прослушивания
28 фев 2025
:
Новое видео ELVENKING
10 янв 2025
:
Новое видео ELVENKING
29 ноя 2024
:
Новое видео ELVENKING
14 ноя 2024
:
Новый сингл ELVENKING выйдет осенью
28 янв 2024
:
Видео с текстом ELVENKING
27 ноя 2023
:
Кавер на VENOM от ELVENKING
28 апр 2023
:
Видео с текстом от ELVENKING
3 мар 2023
:
Новое видео ELVENKING
20 янв 2023
:
Видео с текстом от ELVENKING
9 дек 2022
:
Новое видео ELVENKING
21 янв 2022
:
Альбомы ELVENKING выйдут на виниле
29 июл 2021
:
ELVENKING перевыпустят дебютный альбом
28 мар 2021
:
Новое видео ELVENKING
9 янв 2021
:
Видео полного выступления ELVENKING
9 мар 2020
:
ELVENKING переносят тур
10 авг 2019
:
Новое видео ELVENKING
13 июл 2019
:
Новое видео ELVENKING
8 июн 2019
:
Видео с текстом от ELVENKING
16 май 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING
14 дек 2018
:
ELVENKING на AFM Records
8 сен 2018
:
Новое видео ELVENKING
7 ноя 2017
:
Новое видео ELVENKING
23 окт 2017
:
Новая песня ELVENKING
6 окт 2017
:
Видео с текстом от ELVENKING
24 сен 2017
:
Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре
3 дек 2015
:
Фрагмент нового DVD ELVENKING
19 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD ELVENKING
12 ноя 2015
:
Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре
12 фев 2015
:
Видео с текстом ELVENKING
6 май 2014
:
Новая песня ELVENKING
29 апр 2014
:
Новое видео ELVENKING
6 апр 2014
:
Трек-лист нового альбома ELVENKING
5 мар 2014
:
Обложка нового альбома ELVENKING
4 мар 2014
:
AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING
24 фев 2014
:
Трейлер нового альбома ELVENKING
11 дек 2013
:
ELVENKING начнут запись в декабре
13 сен 2012
:
Новое видео ELVENKING
1 авг 2012
:
Видео с текстом от ELVENKING
20 июл 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING
24 май 2012
:
JON OLIVA на новом альбоме ELVENKING
3 май 2012
:
ELVENKING сменили басиста
13 янв 2012
:
ELVENKING начнут запись в феврале
17 июл 2011
:
ELVENKING начинают работу над альбомом
4 май 2011
:
Из ELVENKING ушел ударник
10 янв 2011
:
Новое видео ELVENKING
6 сен 2010
:
Новое видео ELVENKING
23 авг 2010
:
Детали изданий нового альбома ELVENKING
5 авг 2010
:
Дата выхода нового альбома ELVENKING
23 июл 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING
15 июл 2010
:
Новая песня ELVENKING
4 июн 2010
:
Новый альбом ELVENKING проходит сведение
19 мар 2010
:
ELVENKING начнут запись в эти выходные
10 фев 2010
:
ELVENKING начнут запись в марте
8 дек 2009
:
ELVENKING закончили предварительную работу над 5 новыми песнями
27 сен 2009
:
ELVENKING представили сессионого скрипача
24 мар 2009
:
Гитарист ELVENKING был вынужден отказаться от выступлений
17 янв 2009
:
Новый участник в ELVENKING
13 янв 2009
:
ELVENKING записали оркестровую версию "Rouse Your Dream"
29 авг 2008
:
ELVENKING завершают работу над акустическим альбомом
26 май 2008
:
ELVENKING отправятся в студию в июне
30 авг 2007
:
Анонсирована дата выхода нового альбома ELVENKING
13 авг 2007
:
Новое видео от ELVENKING
13 июл 2007
:
Семплы с нового альбома ELVENKING
7 июн 2007
:
Название, треклист и обложка нового альбома ELVENKING
19 май 2007
:
ELVENKING готовят новый альбом
11 апр 2007
:
ELVENKING завершили работу над новым альбомом
6 апр 2007
:
ELVENKING записали новый альбом
5 фев 2007
:
Гитарист KING DIAMOND сыграет на альбоме ELVENKING
8 ноя 2006
:
ELVENKING отправятся в студию на этой неделе
7 окт 2006
:
Подробности о новом альбоме ELVENKING
6 дек 2005
:
ELVENKING: подробности о третьем альбоме
5 окт 2005
:
ELVENKING: в записи нового альбома примет участие фронтмен DESTRUCTION
15 июн 2005
:
ELVENKING начали микшировать альбом
27 апр 2005
:
ELVENKING : вести из студии
сегодня
Профессиональное видео полного выступления ELVENKING
Профессиональное видео полного выступления ELVENKING, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Throes of Atonement
Pagan Revolution
Silverseal
The Ghosting
Moonbeam Stone Circle
The Divided Heart
Elvenlegions
Draugen's Maelstrom
просмотров: 64
