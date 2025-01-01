Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 44
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 44
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Elvenking

*



1 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELVENKING

14 апр 2025 : 		 Новый альбом ELVENKING доступен для прослушивания

28 фев 2025 : 		 Новое видео ELVENKING

10 янв 2025 : 		 Новое видео ELVENKING

29 ноя 2024 : 		 Новое видео ELVENKING

14 ноя 2024 : 		 Новый сингл ELVENKING выйдет осенью

28 янв 2024 : 		 Видео с текстом ELVENKING

27 ноя 2023 : 		 Кавер на VENOM от ELVENKING

28 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

3 мар 2023 : 		 Новое видео ELVENKING

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

9 дек 2022 : 		 Новое видео ELVENKING

21 янв 2022 : 		 Альбомы ELVENKING выйдут на виниле

29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления ELVENKING



zoom
Профессиональное видео полного выступления ELVENKING, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

Throes of Atonement
Pagan Revolution
Silverseal
The Ghosting
Moonbeam Stone Circle
The Divided Heart
Elvenlegions
Draugen's Maelstrom




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 64

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом