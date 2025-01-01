31 авг 2025



Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE



Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:



Dance of the Axes

Fellows of the Hammer

Drunken Dwarves

Gates of Ekrund

Mine Mine Mine!

Rock and Stone

Together We Rise

Diggy Diggy Hole (The Yogscast cover)

I Am the Mountain







