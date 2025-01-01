Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 44
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 44
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Wind Rose

*



31 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE

27 дек 2024 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

6 окт 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

29 авг 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

18 июл 2024 : 		 Новая песня WIND ROSE

29 мар 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

12 сен 2023 : 		 Новое видео WIND ROSE

4 янв 2023 : 		 Новое видео WIND ROSE

20 окт 2022 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

22 сен 2022 : 		 WIND ROSE переиздают первые альбомы

8 июн 2022 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

21 апр 2022 : 		 Новое видео WIND ROSE

9 мар 2022 : 		 Новое видео WIND ROSE

23 окт 2020 : 		 Новое видео WIND ROSE

12 окт 2019 : 		 Обучающее видео от WIND ROSE

29 сен 2019 : 		 Новая песня WIND ROSE

17 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WIND ROSE

12 сен 2019 : 		 Обучающее видео от WIND ROSE

2 сен 2019 : 		 Новое видео WIND ROSE

16 авг 2019 : 		 Обучающее видео WIND ROSE

4 июл 2019 : 		 Новый альбом WIND ROSE выйдет в сентябре

7 июн 2019 : 		 Новое видео WIND ROSE

22 дек 2018 : 		 WIND ROSE на Napalm Records

17 окт 2017 : 		 Новое видео WIND ROSE

1 июн 2017 : 		 Новая песня WIND ROSE

17 май 2017 : 		 Новое видео WIND ROSE
Показать далее
| - |

|||| 31 авг 2025

Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE



zoom
Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

Dance of the Axes
Fellows of the Hammer
Drunken Dwarves
Gates of Ekrund
Mine Mine Mine!
Rock and Stone
Together We Rise
Diggy Diggy Hole (The Yogscast cover)
I Am the Mountain




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом