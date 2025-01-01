×
Wind Rose
Италия
Epic Metal
Power Metal
Symphonic Metal
http://www.windroseofficial.com/band.html
Facebook:
https://www.facebook.com/windroseofficial
31 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE
27 дек 2024
:
Видео с текстом от WIND ROSE
6 окт 2024
:
Новое видео WIND ROSE
29 авг 2024
:
Новое видео WIND ROSE
18 июл 2024
:
Новая песня WIND ROSE
29 мар 2024
:
Новое видео WIND ROSE
12 сен 2023
:
Новое видео WIND ROSE
4 янв 2023
:
Новое видео WIND ROSE
20 окт 2022
:
Видео с текстом от WIND ROSE
22 сен 2022
:
WIND ROSE переиздают первые альбомы
8 июн 2022
:
Видео с текстом от WIND ROSE
21 апр 2022
:
Новое видео WIND ROSE
9 мар 2022
:
Новое видео WIND ROSE
23 окт 2020
:
Новое видео WIND ROSE
12 окт 2019
:
Обучающее видео от WIND ROSE
29 сен 2019
:
Новая песня WIND ROSE
17 сен 2019
:
Рассказ об издании альбома WIND ROSE
12 сен 2019
:
Обучающее видео от WIND ROSE
2 сен 2019
:
Новое видео WIND ROSE
16 авг 2019
:
Обучающее видео WIND ROSE
4 июл 2019
:
Новый альбом WIND ROSE выйдет в сентябре
7 июн 2019
:
Новое видео WIND ROSE
22 дек 2018
:
WIND ROSE на Napalm Records
17 окт 2017
:
Новое видео WIND ROSE
1 июн 2017
:
Новая песня WIND ROSE
17 май 2017
:
Новое видео WIND ROSE
13 апр 2017
:
Видео с текстом от WIND ROSE
29 мар 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома WIND ROSE
3 мар 2017
:
WIND ROSE на Inner Wound Recordings
12 янв 2015
:
Новое видео WIND ROSE
21 ноя 2014
:
Новый альбом WIND ROSE выйдет в феврале
31 авг 2025
Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE
Профессиональное видео полного выступления WIND ROSE, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Dance of the Axes
Fellows of the Hammer
Drunken Dwarves
Gates of Ekrund
Mine Mine Mine!
Rock and Stone
Together We Rise
Diggy Diggy Hole (The Yogscast cover)
I Am the Mountain
просмотров: 89
