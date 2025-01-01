Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE, которое состоялось в рамках фестиваля Cabaret Vert 2025, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
00:51 No One Knows
05:51 The Lost Art of Keeping a Secret
10:05 Burn the Witch
14:18 My God is the Sun
18:46 Emotion Sickness
24:35 Into the Hollow
28:45 Time & Place
34:52 Misfit Love
42:05 Carnavoyeur
46:34 band introduction
47:42 Little Sister
51:37 I Sat by the Ocean
56:43 The Vampyre of Time and Memory
01:00:44 Make It Wit Chu
01:10:44 Go with the Flow
01:14:50 Song for the Dead
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет