Queens of the Stone Age

31 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

15 май 2025 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE представят фильм летом

25 авг 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE отменили все концерты

10 июл 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE отменяют концерты

5 июл 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в катакомбах

18 дек 2023 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в "Jimmy Kimmel Live!"

4 авг 2023 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

3 авг 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Не понимаю группы, игнорирующие свои хиты на концертах»

6 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

27 июн 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме

18 июн 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

17 июн 2023 : 		 У вокалиста QUEENS OF THE STONE AGE рак

15 июн 2023 : 		 Видео с текстом от QUEENS OF THE STONE AGE

5 июн 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

31 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления QUEENS OF THE STONE AGE

12 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

26 сен 2022 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома

1 дек 2020 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом

14 окт 2019 : 		 Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле

8 окт 2019 : 		 Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME

23 авг 2019 : 		 DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE

6 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

19 мар 2018 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

22 фев 2018 : 		 Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
Показать далее
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE



zoom
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE, которое состоялось в рамках фестиваля Cabaret Vert 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
00:51 No One Knows
05:51 The Lost Art of Keeping a Secret
10:05 Burn the Witch
14:18 My God is the Sun
18:46 Emotion Sickness
24:35 Into the Hollow
28:45 Time & Place
34:52 Misfit Love
42:05 Carnavoyeur
46:34 band introduction
47:42 Little Sister
51:37 I Sat by the Ocean
56:43 The Vampyre of Time and Memory
01:00:44 Make It Wit Chu
01:10:44 Go with the Flow
01:14:50 Song for the Dead




просмотров: 151

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
