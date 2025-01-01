×
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
44
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
Harakiri for the Sky
Австрия
Black Metal
Myspace:
https://www.instagram.com/harakiriforthesky_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky
1 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY
30 янв 2025
:
Концертное видео HARAKIRI FOR THE SKY
22 янв 2025
:
Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY доступен для прослушивания
10 янв 2025
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
5 дек 2024
:
Кавер-версия RADIOHEAD от HARAKIRI FOR THE SKY
15 ноя 2024
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
18 окт 2024
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
26 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY
2 дек 2022
:
Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY
18 ноя 2022
:
Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY
12 ноя 2022
:
Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY
24 окт 2022
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
25 янв 2021
:
Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY
15 дек 2020
:
Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY
15 ноя 2020
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
14 окт 2020
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
11 фев 2018
:
Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY
27 янв 2018
:
Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY
15 янв 2018
:
Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY
8 дек 2017
:
Видео с текстом от HARAKIRI FOR THE SKY
8 ноя 2017
:
Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY
17 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома HARAKIRI FOR THE SKY
2 апр 2014
:
Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY выйдет в апреле
сегодня
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
00:00 Heal Me
08:22 Fire, Walk with Me
17:47 Funeral Dreams
26:55 Without You I'm Just a Sad Song
37:03 Sing for the Damage We've Done
45:48 Keep Me Longing
просмотров: 27
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
