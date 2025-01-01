Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 44
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Harakiri for the Sky

1 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY

30 янв 2025 : 		 Концертное видео HARAKIRI FOR THE SKY

22 янв 2025 : 		 Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY доступен для прослушивания

10 янв 2025 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

5 дек 2024 : 		 Кавер-версия RADIOHEAD от HARAKIRI FOR THE SKY

15 ноя 2024 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

18 окт 2024 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY

2 дек 2022 : 		 Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY

18 ноя 2022 : 		 Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY

12 ноя 2022 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

24 окт 2022 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

25 янв 2021 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 дек 2020 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 ноя 2020 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

14 окт 2020 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

11 фев 2018 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

27 янв 2018 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 янв 2018 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от HARAKIRI FOR THE SKY

8 ноя 2017 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

17 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARAKIRI FOR THE SKY

2 апр 2014 : 		 Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY выйдет в апреле
Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY



Профессиональное видео полного выступления HARAKIRI FOR THE SKY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Heal Me
08:22 Fire, Walk with Me
17:47 Funeral Dreams
26:55 Without You I'm Just a Sad Song
37:03 Sing for the Damage We've Done
45:48 Keep Me Longing




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
