Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Новости
*

Lindsay Schoolcraft

*



1 сен 2025 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT: «Горжусь, что Zoe и Ashok вскрыли нарыв CRADLE OF FILTH»

26 июн 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

12 окт 2024 : 		 Бонус-треки от LINDSAY SCHOOLCRAFT

6 май 2024 : 		 Новый сингл LINDSAY SCHOOLCRAFT

29 апр 2024 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT почтила EVANESCENCE

19 авг 2023 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023

30 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT

18 окт 2022 : 		 Новая песня LINDSAY SCHOOLCRAFT

25 сен 2022 : 		 Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 июл 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT переиздает дебют

16 июн 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ELUVEITIE в новом сингле LINDSAY SCHOOLCRAFT

30 янв 2022 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 янв 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY

24 сен 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

12 июл 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новой песне NARAKA

24 июн 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT выпустила новую песню

15 окт 2020 : 		 Бывшие по CRADLE OF FILTH мутят вместе

27 сен 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

2 сен 2020 : 		 Стрим от LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 авг 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT исполнила новый трек

10 июл 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT завершила работу над альбомом

12 май 2020 : 		 Переиздание ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

5 апр 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

24 мар 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT планирует альбом на арфе

3 мар 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT
|||| сегодня

LINDSAY SCHOOLCRAFT: «Горжусь, что Zoe и Ashok вскрыли нарыв CRADLE OF FILTH»



LINDSAY SCHOOLCRAFT решила добавить свои пару центов в историю с уходом/увольнением из CRADLE OF FILTH Zoe Marie Federoff и Marek “Ashok” Smerda:

«На прошлой неделе меня много спрашивали о том, почему я не рассказала всю историю о том, что произошло со мной в моей старой группе, и о том, почему я на самом деле ушла, а не о том, что я якобы "психически здорова’. Причина, по которой я еще не высказалась полностью, заключается в том, что если / когда я все-таки заявлю о себе, мне понадобится юридическое представительство и консультация, а в Канаде это может обойтись мне в десятки тысяч долларов в зависимости от моего дела.

Я вложила большую часть своего бизнеса и личных финансов в завершение работы над своим следующим альбомом в этом году, так что у меня нет лишних средств, чтобы бороться с ними прямо сейчас. К тому же мне придется заново переживать свою травму, связанную со сбором всех документов, а на данный момент у меня нет ни ментальной, ни физической энергии для этого.

Я знаю и верю, что мои доводы также являются причиной того, почему другие участники не заявляют о себе. Самые жестокие люди в нашей индустрии прячутся за своими деньгами и властью (адвокатами), которые они десятилетиями накапливали, эксплуатируя других везде и всеми возможными способами. Что-то, с чем ужасно трудно бороться, когда ты уходишь низким доходом и камнем на душе. Что делает наиболее логичным решение двигаться дальше в тишине. Даже если твоя история правдива и у тебя есть доказательства.

Я очень, ОЧЕНЬ горжусь Zoë и Ashok за то, что они нарушили молчание, а также другими бывшими участниками и командой, которые высказывались об абсолютно неэтичной рабочей обстановке в группе. Пожалуйста, знайте, что сейчас мне лучше, и я процветаю вдали от этого хаоса. Тогда я была так близка к тому, чтобы расстаться с жизнью, и, к сожалению, Zoë и Ashok пришлось из-за этого потерять будущего ребенка. НИКТО не должен мириться со всем этим, если он мечтает о карьере музыканта и хочет работать в нашей индустрии. никто.

Я уверена, что это открывает двери для многих других вопросов. Возможно, когда-нибудь я получу ответы на эти вопросы. Пожалуйста, знайте, что мое молчание — это не согласие, оно никогда им не было. Это было практично и помогало выжить.

Спасибо вам».



КомментарииСкрыть/показать 10 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 сен 2025
Corpsegrinder04
Осталось дождаться мнения Хавроньи Сары Джезебеловны.
А вообще пох на этих ноунеймов на самом деле. Единственные два путёвых и талантливых мужика в группе были Райан и Аллендер. Отдельное им спасибо за два альбома Blood Divine.
1 сен 2025
T
ThrashCrow
Corpsegrinder04, какое отношение имеют вес Сары к ее мнению? Или у тебя идеальное тело?
А если похуй на ноунеймов, зачем вообще комментировать? Просто чтобы выплеснуть на кого-то кучу говна?
1 сен 2025
Corpsegrinder04
ThrashCrow, что бы такие лицемеры как ты на говно поисходили.
1 сен 2025
T
ThrashCrow
Corpsegrinder04, интересно, я еще и лицемер оказывается...Ну погавкай, если нравится
1 сен 2025
ElectricRetard
ThrashCrow, ты не понимаешь, ему насрать не вес женщины, ведь она женщина. А его возбуждают только маскулинные торсы с пенисами.
1 сен 2025
Corpsegrinder04
ElectricRetard, мне нравилась Эшли Эллиллон.
1 сен 2025
WahrandPhain
сами же садятся на бутылку шоубиза, а потом плачут. Ебаные необучаемые тупые жабы.
1 сен 2025
T
ThrashCrow
WahrandPhain, то есть когда человек подписал контракт, а его надули, он сам виноват? Так же можно сказать "посадили в армии на бутылку?Сам виноват!Будь мужиком и защищайся!!!!"

Вот честно - ни на английских,ни на немецких,ни на американских форумах такого нету. Там люди радуются,что есть музыка и просто общаются. Почему тут такое болото,где главное просто всех обосрать, мне не очень понятно.
1 сен 2025
gravitgroove
ThrashCrow, ой, ну ты "Реддит" просто мало читал )) Конечно, они применяют иной стиль, но в итоге, если они хотят назвать музыканта лицемером и подонком, то так и пишут, просто не используют агрессивную или брутальную манеру.
1 сен 2025
Corpsegrinder04
WahrandPhain, при этом опыт предыдущих их ничему не учит. В общем и целом правильно говорят. Дурак за свою дурость должен платить. Рублём, баксом, фунтом стерлингов итд.
просмотров: 836

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.