LINDSAY SCHOOLCRAFT: «Горжусь, что Zoe и Ashok вскрыли нарыв CRADLE OF FILTH»



LINDSAY SCHOOLCRAFT решила добавить свои пару центов в историю с уходом/увольнением из CRADLE OF FILTH Zoe Marie Federoff и Marek “Ashok” Smerda:



«На прошлой неделе меня много спрашивали о том, почему я не рассказала всю историю о том, что произошло со мной в моей старой группе, и о том, почему я на самом деле ушла, а не о том, что я якобы "психически здорова’. Причина, по которой я еще не высказалась полностью, заключается в том, что если / когда я все-таки заявлю о себе, мне понадобится юридическое представительство и консультация, а в Канаде это может обойтись мне в десятки тысяч долларов в зависимости от моего дела.



Я вложила большую часть своего бизнеса и личных финансов в завершение работы над своим следующим альбомом в этом году, так что у меня нет лишних средств, чтобы бороться с ними прямо сейчас. К тому же мне придется заново переживать свою травму, связанную со сбором всех документов, а на данный момент у меня нет ни ментальной, ни физической энергии для этого.



Я знаю и верю, что мои доводы также являются причиной того, почему другие участники не заявляют о себе. Самые жестокие люди в нашей индустрии прячутся за своими деньгами и властью (адвокатами), которые они десятилетиями накапливали, эксплуатируя других везде и всеми возможными способами. Что-то, с чем ужасно трудно бороться, когда ты уходишь низким доходом и камнем на душе. Что делает наиболее логичным решение двигаться дальше в тишине. Даже если твоя история правдива и у тебя есть доказательства.



Я очень, ОЧЕНЬ горжусь Zoë и Ashok за то, что они нарушили молчание, а также другими бывшими участниками и командой, которые высказывались об абсолютно неэтичной рабочей обстановке в группе. Пожалуйста, знайте, что сейчас мне лучше, и я процветаю вдали от этого хаоса. Тогда я была так близка к тому, чтобы расстаться с жизнью, и, к сожалению, Zoë и Ashok пришлось из-за этого потерять будущего ребенка. НИКТО не должен мириться со всем этим, если он мечтает о карьере музыканта и хочет работать в нашей индустрии. никто.



Я уверена, что это открывает двери для многих других вопросов. Возможно, когда-нибудь я получу ответы на эти вопросы. Пожалуйста, знайте, что мое молчание — это не согласие, оно никогда им не было. Это было практично и помогало выжить.



Спасибо вам». https://www.lindsayschoolcraft.com/





