Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
45
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
все новости группы
Bumblefoot
США
Hard Rock
http://www.bumblefoot.com
Facebook:
https://www.facebook.com/bumblefoot/
1 сен 2025
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL исполнил хит JOURNEY
24 авг 2025
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL не собирается в тур
25 май 2025
:
BUMBLEFOOT: «Музыка может то, чего не может политика»
14 янв 2025
:
BUMBLEFOOT: «JOE WALSH мне отказал»
7 янв 2025
:
BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»
29 дек 2024
:
BUMBLEFOOT о стримингах
22 дек 2024
:
BUMBLEFOOT: «В пять лет услышал KISS и привет»
13 дек 2024
:
Как BRIAN MAY и STEVE VAI оказались на альбоме BUMBLEFOOT
8 дек 2024
:
BUMBLEFOOT выпустит альбом зимой
13 ноя 2023
:
BUMBLEFOOT завершил работу над альбомом
24 сен 2023
:
BUMBLEFOOT: «Я слишком много ездил»
5 авг 2022
:
BUMBLEFOOT работает над новым альбомом
6 янв 2022
:
BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне
15 окт 2021
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»
13 сен 2021
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи
19 авг 2021
:
RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES
6 май 2021
:
BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»
3 фев 2021
:
BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»
20 янв 2021
:
Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?
2 окт 2020
:
BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI
5 авг 2020
:
Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT
19 июл 2020
:
Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL
4 июн 2020
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР
3 июн 2020
:
MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл
10 май 2020
:
Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания
10 май 2020
:
Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»
8 май 2020
:
BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN
15 апр 2020
:
BUMBLEFOOT выпустил новый трек
13 апр 2020
:
BUMBLEFOOT выпустит новый трек
14 окт 2019
:
BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN
31 дек 2017
:
BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES
11 сен 2017
:
BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES
17 май 2017
:
RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group
12 апр 2017
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»
3 апр 2017
:
BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES
31 мар 2017
:
Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной
27 мар 2017
:
RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES
7 июл 2016
:
RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES
26 янв 2016
:
Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT
24 дек 2015
:
BUMBLEFOOT запустил "Bumblefoot Rock Project"
23 ноя 2015
:
Новое видео BUMBLEFOOT
29 окт 2015
:
BUMBLEFOOT ответил на вопросы Playboy
2 окт 2015
:
BUMBLEFOOT о худшем выступлении GUNS N' ROSES
6 май 2015
:
BUMBLEFOOT критикует музыкальную индустрию за обвинение людей в пиратстве
18 апр 2015
:
BUMBLEFOOT создаст саундтрек для 'Clean Cut'
15 апр 2015
:
Новое видео BUMBLEFOOT
5 фев 2015
:
Новый альбом BUMBLEFOOT выйдет в феврале
4 дек 2014
:
BUMBLEFOOT завершает работу над новым альбомом
9 май 2013
:
BUMBLEFOOT и TONY HARNELL: Новый альбом
28 янв 2013
:
BUMBLEFOOT и TONY HARNELL исполнили классику LED ZEPPELIN
23 янв 2013
:
BUMBLEFOOT и TONY HARNELL выступили в Нью-Йорке
22 янв 2013
:
BUMBLEFOOT выпустил линейку соусов
3 янв 2013
:
BUMBLEFOOT обвинил NME в искажении его слов
27 дек 2012
:
Новая песня BUMBLEFOOT
12 дек 2012
:
BUMBLEFOOT запускает линейку соусов
19 ноя 2012
:
BUMBLEFOOT и TONY HARNELL выступили в Лас-Вегасе
30 окт 2012
:
BUMBLEFOOT и бывший вокалист TNT в новом проекте
14 сен 2011
:
BUMBLEFOOT выпустил новый сингл
24 июн 2011
:
BUMBLEFOOT выпустил сингл с фронтменом ACCEPT
3 июн 2011
:
BUMBLEFOOT попал в аварию
17 май 2011
:
BUMBLEFOOT выпустил новый сингл
20 апр 2011
:
BUMBLEFOOT: "Почему падают продажи компакт-дисков"
25 мар 2011
:
BUMBLEFOOT выпустил новый сингл
24 фев 2011
:
BUMBLEFOOT записал кавер-версию THE BEATLES
8 фев 2011
:
BUMBLEFOOT о Гэри Муре
19 янв 2011
:
Новый сингл от BUMBLEFOOT
12 май 2006
:
Концерт BUMBLEFOOT в Москве отменен
сегодня
RON 'BUMBLEFOOT' THAL исполнил хит JOURNEY
RON 'BUMBLEFOOT' THAL опубликовал видео собственного прочтения хита JOURNEY “Don’t Stop Believin'”
http://www.bumblefoot.com
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 124
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
