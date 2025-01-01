Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
1 сен 2025 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL исполнил хит JOURNEY

24 авг 2025 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL не собирается в тур

25 май 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «Музыка может то, чего не может политика»

14 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «JOE WALSH мне отказал»

7 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»

29 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT о стримингах

22 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT: «В пять лет услышал KISS и привет»

13 дек 2024 : 		 Как BRIAN MAY и STEVE VAI оказались на альбоме BUMBLEFOOT

8 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT выпустит альбом зимой

13 ноя 2023 : 		 BUMBLEFOOT завершил работу над альбомом

24 сен 2023 : 		 BUMBLEFOOT: «Я слишком много ездил»

5 авг 2022 : 		 BUMBLEFOOT работает над новым альбомом

6 янв 2022 : 		 BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне

15 окт 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»

13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»
RON 'BUMBLEFOOT' THAL исполнил хит JOURNEY



RON 'BUMBLEFOOT' THAL опубликовал видео собственного прочтения хита JOURNEY “Don’t Stop Believin'”




просмотров: 124

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом