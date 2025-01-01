Arts
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Sweet Savage

Новое видео SWEET SAVAGE



“I Don’t Know”, новая песня группы SWEET SAVAGE, доступна ниже. Она взята из альбома "Bang", выходящего 12 сентября на earMUSIC:

“Bang”
“Bad F Robot”
“Leave Me Alone”
“I See the Light”
“I Don’t Know”
“Live and Die”
“The Meltdown”
“Mad World”
“The Chosen One”
“Dirtland”
“Time”
“Outside”
“Victorious”




просмотров: 84

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
