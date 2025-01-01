Новое видео DARK CHAPEL

Dead Weight, новое видео группы DARK CHAPEL, основанной Dario Lorina (BLACK LABEL SOCIETY), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Spirit In The Glass", выход которого состоялся 28 февраля на MNRK Heavy:
01. Afterglow
02. Hollow Smile
03. We Are Remade
04. Corpse Flower
05. Glass Heart
06. Dead Weight
07. Dark Waters
08. All That Remains
09. Gravestoned Humanity
10. Bullet In Our Chamber
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет