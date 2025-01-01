Arts
Aephanemer

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео AEPHANEMER




“La Règle du Jeu”, новое видео AEPHANEMER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Utopie, релиз которого намечен на 31 октября на Napalm Records:

”Échos d’un Monde Perdu”
”Le Cimetière Marin”
”La Règle du Jeu”
”Par-delà le Mur des Siècles”
”Chimère”
”Contrepoint”
”La Rivière Souterraine”
”Utopie (Partie I)”
”Utopie (Partie II)”




просмотров: 92

