Новости
Новости
Умер основатель BETHLEHEM



Prophecy Productions сообщили о смерти басиста и основного автора песен BETHLEHEM Юргена Барча.

«С глубоким прискорбием и потрясением мы восприняли ужасную новость о кончине Юргена Барча. Вокалистка группы, Yvonne “Onielar” Wilczynska, написала:

"27 августа 2025 года, после тяжелой болезни, мужества и неизменного боевого духа, наш любимый друг и уважаемый основатель группы Юрген Барч скончался. В глубоком трауре и с разбитым сердцем. От имени Bethlehem”

В первую очередь мы думаем о его семье и друзьях, которым мы выражаем наши самые искренние соболезнования. Мы также понимаем, что его многочисленным поклонникам и фолловерам будет трудно смириться с этим печальным сообщением. Все мы в Prophecy Productions разделяем это чувство. Мы в шоке и скорби, поскольку дух этого лейбла всегда был духом сообщества и большой семьи, включая артистов».

«Я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Юргена», — написал основатель лейбла Мартин Коллер. «Я все еще в шоке, мне трудно пережить эту потерю и передать в нескольких словах, каким замечательным человеком и гениальным артистом был Юрген, – но это нужно оставить на потом: сейчас мы все связаны горем и печалью. Покойся с миром, Юрген!»



просмотров: 178

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
