Новости
Joe Bonamassa

1 сен 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

6 авг 2025 : 		 JOE BONAMASSA хвалит гитаристов Оззи

18 июл 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

17 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JOE BONAMASSA

15 июл 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

24 июн 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

23 май 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

3 май 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

1 апр 2025 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

1 мар 2025 : 		 Новая песня JOE BONAMASSA

1 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR в новом сингле JOE BONAMASSA

18 ноя 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 ноя 2024 : 		 JOE BONAMASSA: «Лет десять, и я уйду на пенсию»

12 окт 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

16 сен 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

16 авг 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

19 июл 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

26 фев 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA

25 янв 2024 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

16 дек 2023 : 		 Рождественский альбом JOE BONAMASSA

13 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVE MASON With JOE BONAMASSA

6 окт 2023 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

8 сен 2023 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

11 авг 2023 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

16 июл 2023 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA
Новое видео JOE BONAMASSA



JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео к песне "You Don't Own Me". Этот трек взята из альбома «Breakthrough», выпущенного 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures:

Трек-лист:

01. Breakthrough
02. Trigger Finger
03. I'll Take The Blame
04. Drive By The Exit Sign
05. Broken Record
06. Shake This Ground
07. Still Walking With Me
08. Life After Dark
09. You Don't Own Me
10. Pain's On Me



