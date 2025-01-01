Новое видео JOE BONAMASSA

JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео к песне “You Don't Own Me”. Этот трек взята из альбома «Breakthrough», выпущенного 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures:
Трек-лист:
01. Breakthrough
02. Trigger Finger
03. I'll Take The Blame
04. Drive By The Exit Sign
05. Broken Record
06. Shake This Ground
07. Still Walking With Me
08. Life After Dark
09. You Don't Own Me
10. Pain's On Me
