×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
45
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
45
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
все новости группы
Primordial
Ирландия
Metal
Folk Metal
Pagan Metal
http://www.primordialweb.tk
Myspace:
http://www.myspace.com/fallentoruin
Facebook:
http://www.facebook.com/primordialofficial
1 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL
17 июл 2024
:
Новое видео PRIMORDIAL
25 май 2024
:
Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL
4 апр 2024
:
Новое видео PRIMORDIAL
1 окт 2023
:
Новый альбом PRIMORDIAL доступен для прослушивания
29 сен 2023
:
Новое видео PRIMORDIAL
10 сен 2023
:
Вокалист PRIMORDIAL подвёл итоги года
6 сен 2023
:
Новая песня PRIMORDIAL
17 авг 2023
:
Новое видео PRIMORDIAL
8 мар 2020
:
Винилы PRIMORDIAL выйдут весной
16 фев 2020
:
Профессиональное видео с выступления PRIMORDIAL
8 июн 2018
:
Винилы PRIMORDIAL выйдут летом
14 мар 2018
:
Новое видео PRIMORDIAL
21 фев 2018
:
Новое видео PRIMORDIAL
19 янв 2018
:
Новая песня PRIMORDIAL
18 ноя 2016
:
Концертный трек PRIMORDIAL
26 окт 2016
:
Концертный релиз PRIMORDIAL выйдет осенью
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL
18 мар 2016
:
Концертное видео PRIMORDIAL
5 май 2015
:
Новое видео PRIMORDIAL
24 ноя 2014
:
Новое видео PRIMORDIAL
22 окт 2014
:
Новая песня PRIMORDIAL
1 окт 2014
:
Видео с текстом от PRIMORDIAL
17 апр 2014
:
Новый альбом PRIMORDIAL выйдет в ноябре
12 мар 2014
:
Новая песня PRIMORDIAL
14 фев 2013
:
Проект вокалиста PRIMORDIAL дебютирует на фестивале Roadburn
8 фев 2013
:
'Imrama' PRIMORDIAL выйдет на виниле
16 авг 2011
:
У фронтмена PRIMORDIAL пропал голос во время выступления на фестивале BLOODSTOCK OPEN AIR
17 май 2011
:
Видео с выступления PRIMORDIAL
12 апр 2011
:
Новая песня PRIMORDIAL
9 мар 2011
:
Новая песня PRIMORDIAL
23 фев 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома PRIMORDIAL
9 янв 2011
:
Фронтмен PRIMORDIAL заявил, что новый альбом не разочарует слушателей
20 окт 2010
:
В PRIMORDIAL вернулся барабанщик SIMON O'LAOGHAIRE
24 июн 2010
:
PRIMORDIAL расстались с барабанщиком
27 май 2010
:
Переиздание PRIMORDIAL выйдет в июле
13 янв 2010
:
Детали нового DVD PRIMORDIAL
7 янв 2010
:
Тизер нового DVD PRIMORDIAL
17 авг 2009
:
Фронтмен PRIMORDIAL о новостях группы
6 июл 2009
:
PRIMORDIAL: детали переиздания "Journey's End"
18 мар 2009
:
Фронтмен PRIMORDIAL о финансовом кризисе
14 фев 2008
:
Фронтмэн PRIMORDIAL: "Мэйнстриму нужны такие артисты, как мы"
3 дек 2007
:
PRIMORDIAL подтвердили своё участие на фестивале SUMMER BREEZE
20 окт 2007
:
Еще два трека от PRIMORDIAL
16 окт 2007
:
Новый трек от PRIMORDIAL
5 окт 2007
:
PRIMORDIAL: обложка и трек-лист нового альбома
28 сен 2007
:
PRIMORDIAL: детали нового альбома
сегодня
Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL
Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
As Rome Burns
No Grave Deep Enough
Gods to the Godless
To Hell or the Hangman
Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is an Orphan
The Coffin Ships
Empire Falls
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 27
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет