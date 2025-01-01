Arts
*

Warlord

*



2 сен 2025 : 		 Новое видео WARLORD

28 апр 2025 : 		 Новое видео WARLORD

6 мар 2025 : 		 Новое видео WARLORD

2 дек 2024 : 		 Новое видео WARLORD

23 ноя 2024 : 		 Новое видео WARLORD

3 ноя 2024 : 		 Новое видео WARLORD

27 сен 2024 : 		 Новое видео WARLORD

20 июн 2024 : 		 Видео с тестом от WARLORD

6 май 2024 : 		 Видео с тестом от WARLORD

12 фев 2024 : 		 Видео с тестом от WARLORD

22 дек 2023 : 		 MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD

10 дек 2023 : 		 WARLORD готовят альбом

6 окт 2023 : 		 WARLORD нашли гитариста

11 апр 2023 : 		 WARLORD дадут несколько концертов

14 мар 2022 : 		 Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной

20 май 2021 : 		 IOANNIS почтил память лидера WARLORD

19 май 2021 : 		 Умер гитарист WARLORD

29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре
Новое видео WARLORD



"Lost Archangel", новое видео группы WARLORD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Lost Archangel, релиз которого состоялся в июне 2025 года.



