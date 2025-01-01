×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
24
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
24
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
все новости группы
Warlord
США
Heavy Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialWarlord
2 сен 2025
:
Новое видео WARLORD
28 апр 2025
:
Новое видео WARLORD
6 мар 2025
:
Новое видео WARLORD
2 дек 2024
:
Новое видео WARLORD
23 ноя 2024
:
Новое видео WARLORD
3 ноя 2024
:
Новое видео WARLORD
27 сен 2024
:
Новое видео WARLORD
20 июн 2024
:
Видео с тестом от WARLORD
6 май 2024
:
Видео с тестом от WARLORD
12 фев 2024
:
Видео с тестом от WARLORD
22 дек 2023
:
MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD
10 дек 2023
:
WARLORD готовят альбом
6 окт 2023
:
WARLORD нашли гитариста
11 апр 2023
:
WARLORD дадут несколько концертов
14 мар 2022
:
Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной
20 май 2021
:
IOANNIS почтил память лидера WARLORD
19 май 2021
:
Умер гитарист WARLORD
29 сен 2017
:
WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL
1 окт 2013
:
Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD
12 май 2013
:
WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD
24 мар 2013
:
WARLORD объявили состав для выступлений
5 фев 2013
:
Обложка нового альбома WARLORD
24 дек 2012
:
Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD
5 окт 2012
:
Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре
18 сен 2012
:
'Deliver Us' WARLORD будет переиздан
12 сен 2012
:
Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре
сегодня
Новое видео WARLORD
"Lost Archangel", новое видео группы WARLORD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Lost Archangel, релиз которого состоялся в июне 2025 года.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 120
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет