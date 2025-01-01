Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
O <- TOP5 <-
Schattenmann

2 сен 2025 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

Новое видео SCHATTENMANN



Kein Kommando, новое видео SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Endgegner", релиз которого намечен на 2026 год




просмотров: 81

