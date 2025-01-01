Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 27
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 19
Лидер DESTRUCTION об официальном документальном фильме



zoom
Лидер DESTRUCTION Schmier в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какова была реакция, когда впервые была озвучена идея такого фильма:

«Никто никогда не просил меня снять фильм о моей группе, поэтому я подумал: "Это круто, но как это будет?" В то время мы еще не знали. И я не знал, что мы будем снимать фильм в течение четырех с половиной лет. Мы думали, что это будет один тур, немного съемок здесь, немного съемок там, и на этом все… Вот почему фильм получился таким крутым, потому что нам пришлось столкнуться с кучей проблем, и это нашло в нем отражение».

На вопрос, не казалось ли ему и его коллегам по группе DESTRUCTION странным, что они предоставили такой доступ к группе, а также к нему лично, он ответил:

«Я думаю, это произошло потому что со временем мы сблизились [с создателями фильма]. Поначалу чувствуешь себя неуютно, когда кто-то все время ходит у тебя за спиной с фотоаппаратом. Но со временем мы стали относиться к ним как к друзьям и людям, а потом и они стали очень близки. И еще я тогда посмотрел несколько документальных фильмов, чтобы получить представление о том, как всё будет происходить. И я считаю, что лучшими документальными фильмами, которые я смотрел, были Liebling ['Last Days Here'], Bobby Liebling [вокалист PENTAGRAM ], Lady Gaga ['Gaga: Five Foot Two'] и ANVIL [Anvil! The Story Of Anvil'] — документальные фильмы, которые являются настоящими, которые показывают реальные события, а не просто восхваляют группу, понимают и передают эту атмосферу и то, что скрывается за кулисами. Итак, когда у меня был первый монтаж, я подумал: "Сколько сцен нам нужно здесь удалить?" Но они убедили меня, что это круто — оставлять материал в таком виде, и, возможно, в данный момент тебе как музыканту это кажется странным, но это раскрывает что-то крутое за кулисами».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом