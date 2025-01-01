Arts
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
2 сен 2025 : 		 В Атланте почтили память бывшего гитариста MASTODON

31 авг 2025 : 		 В честь бывшего гитариста MASTODON устроят концерт

28 авг 2025 : 		 MASTODON точно запишут кавер-версию BLACK SABBATH

26 авг 2025 : 		 BILL KELLIHER почтил память бывшего коллеги по MASTODON

26 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MASTODON'12

24 авг 2025 : 		 MASTODON почтили память Брента Хиндса

23 авг 2025 : 		 Атланта скорбит по бывшему гитаристу MASTODON

21 авг 2025 : 		 Погиб бывший гитарист MASTODON

10 июл 2025 : 		 Барабанщик MASTODON о финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа MASTODON выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»

13 май 2025 : 		 NICK JOHNSTON поедет в тур с MASTODON

26 мар 2025 : 		 BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON

22 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»

17 мар 2025 : 		 Кого ищут MASTODON?

13 мар 2025 : 		 BEN ELLER о выступлении с MASTODON

13 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a

10 мар 2025 : 		 MASTODON пригласили YouTube'ра

10 мар 2025 : 		 MASTODON расстались с гитаристом

8 дек 2024 : 		 Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

6 окт 2024 : 		 Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»

13 сен 2024 : 		 Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD

4 сен 2024 : 		 MASTODON намекнули на новую песню

21 авг 2024 : 		 Юбилейное издание от MASTODON

8 авг 2024 : 		 MASTODON выпускают кофе
|||| 2 сен 2025

В Атланте почтили память бывшего гитариста MASTODON



31 августа в Атланте, родном городе Брента Хиндса, состоялся "марш" в его память, в котором приняли участие и его бывшие коллеги по MASTODON — Bill Kelliher и Brann Dailor




