сегодня



Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика



James LaBrie в недавнем интервью спросили, сколько концертов в рамках юбилейного тура группы по случаю 40-летия потребовалось, чтобы страсти по поводу возвращения Mike'a улеглись:



«Наверное, первые пять-шесть концертов — это было немного нереально, потому что да, я поворачивался, и мы смотрели друг на друга, улыбались или корчили друг другу рожи. Но я бы сказал, что, может быть, после первых пяти концертов появилось ощущение: "Да, это круто". Можно сказать, что это отличное новое начало. У меня ощущение, что так и должно быть».



James упомянул тот факт, что в 2010 году Portnoy был заменён Mike Mangini,который играл с DREAM THEATER на пяти студийных альбомах и сопровождающих их мировых турне:



«Я говорил об этом в нескольких интервью. Это забавно. Mike Mangini — феноменальный барабанщик, он отлично проявил себя в группе, у него свой стиль игры, он вовлечён в музыку, сочинение и всё остальное. А потом, возвращаясь к Mike'y, я вспомнил, и мы даже говорили об этом, когда сочиняли последний альбом DREAM THEATER "Parasomnia", что у него очень специфические энергетика, подход и грув, когда он играет. И ты просто чувствуешь это, а потом вспоминаешь и думаешь: "Вот это да. Да. Вот оно. Именно так и было раньше". И это здорово. Это как возвращение домой — для всех нас. Безусловно».







+0 -0



просмотров: 160

