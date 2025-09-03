сегодня



SNOT планируют альбом



Гитарист SNOT Mikey Doling прокомментировал дебют Andy Knapp'a в роли вокалиста группы, который состоялся в январе этого года:



«Прежде всего, я действительно возбужден. SNOT вернулся — я этого никак не ожидал. Мы нашли нового потрясающего вокалиста, и он сделал все это возможным. И мы выставили на продажу несколько билетов, и они все оказались распроданы, все концерты, и мы в диком восторге. Мы очень благодарны за то, что так все получилось и мы нереально довольны и рады»



На вопрос о том, каково это — видеть Knapp'a фронтменом SNOT спустя три десятилетия после основания группы и 27 лет после ухода из жизни первой вокалистки Линн Стрейт, он ответил:



«Честно говоря, я чувствую себя примерно так же, как раньше. Andy привнес в группу энергию, которой мы не видели и не испытывали со времен Линн Стрейт… Теперь, когда он в группе, в ней появилась та самая энергия. Концерты полны ей, и все просто очень круто!»



После того, как ведущий отметил, что он впервые слышит, как участники SNOT заявляют, что группа официально "вернулась", Mikey пояснил:



«Ну, раньше, когда мы [выступали на концертах с другими вокалистами], это было больше похоже на то, что мы хотели просто собраться вместе и поиграть. На самом деле мы не были сосредоточены на новой музыке, раскрутке или продаже концертов. Нам было наплевать. Мы просто хотели выйти и играть. На этот раз мы чувствуем, что нашли подходящего вокалиста. Кроме того, сейчас самое подходящее время, чтобы вернуть все на круги своя. Итак, мы отправляемся в студию, записываем новую музыку, планируем туры. У нас есть агент по бронированию билетов. И мы просто выкладываемся по полной, чувак, все здорово».



На вопрос о новой музыке SNOT и о том, сотрудничает ли группа в данный момент с каким-либо звукозаписывающим лейблом, он ответил:



«Я бы сказал, что… Несколько лейблов обратились к нам, но это были не те, с кем нам было бы интересно работать. И я хотел подождать, пока мы не начнем думать о подобных аспектах, пока мы не запишем пару песен и не посмотрим, чего мы достигли. Итак, мы записали пару новых песен и работаем с Chris Collier, продюсером — фантастическим продюсером. Он только что записал последние пару пластинок KORN, он записал последние несколько пластинок PRONG. Он потрясающий, и мы с ним подходим друг другу в музыкальном плане. Итак, мы работаем вместе над несколькими новыми песнями. Все идет очень хорошо. Это фанк. Это панк. В этом есть настроение. Все круто. Звучит как старые телеги. И мы пытаемся сохранить все как есть. Мы не хотим менять звучание. Мы хотим, чтобы все было как в 1996, 97-м — много вау-педалей, много грува, немного тяжелого панка. Это реально круто».



Что касается того, когда фанаты могут ожидать услышать новую музыку SNOT, Mikey ответил:



«Я надеюсь, что это произойдет в конце года или, может быть, в начале 2026-го. Я думаю, мы выпустим сингл, а может быть, через пару месяцев выпустим что-нибудь еще. Было бы здорово выпустить две песни в следующем году. А в течение следующего года мы попытаемся завершить работу над целым альбомом. Итак, у меня есть — не знаю — семь или восемь новых песен, которые я написал. Мы записали две. Все дело лишь в том, чтобы найти время прийти в студию. Мы так много играем, мы в разъездах, и собрать всех в одном месте немного проблематично. Это сложная задача, но мы ее выполним!»







