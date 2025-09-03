2 сен 2025



Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus



SCOTT TRAVIS в недавнем интервью спросили, сохраняют ли он и его коллеги по группе тёплые воспоминания о своём симфоническом концептуальном двойном альбоме «Nostradamus», который вышел в 2008 году:



«Думаю, это зависит от того, с кем из участников группы вы разговариваете. [Смеётся]. Лично я не считаю, что это был наш сильнейший альбом, и он был призван имитировать — не имитировать, а скорее преследовать определённую цель, но не для исполнения на обычных концертах, хотя он определённо предназначен для фанатов JUDAS PRIEST, но... Что я пытаюсь сказать? Он был создан для чего-то большего, чем просто для рок-группы, записывающей рок-альбом, выпускающей его и отправляющейся в турне. Другими словами, он должен был стать чем-то, что, возможно, могло бы превратиться в какое-то театральное представление или стать более масштабной постановкой. Я не знаю. Я помню, как слышал разговоры о первоначальной идее сделать альбом, основанный на жизни Нострадамуса и тому подобном».



Сославшись на тот факт, что «Nostradamus» появился за три года до ухода из группы основателя JUDAS PRIEST гитариста Kenneth "K.K." Downing и за десять лет до завершения гастрольной деятельности другого гитариста JUDAS PRIEST — Glenn Tipton, Travis добавил:



«Вспоминая об этом, можно сказать, что это было также ближе к концу отношений между KK и Glenn'ом. Потому что они всё ещё были в группе, но между ними было много конфликтов. И я снова стал свидетелем этого. И я понимал, что, скорее всего, это не продлится долго. Я не знал, что произойдёт, и что KK действительно уйдёт из группы — я, конечно, не предполагал этого — но я понимал, что они не ладят друг с другом, и все участники группы были разобщены и жили в разных частях мира».







