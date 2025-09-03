Arts
Новости
Judas Priest

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»
|||| 2 сен 2025

Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus



SCOTT TRAVIS в недавнем интервью спросили, сохраняют ли он и его коллеги по группе тёплые воспоминания о своём симфоническом концептуальном двойном альбоме «Nostradamus», который вышел в 2008 году:

«Думаю, это зависит от того, с кем из участников группы вы разговариваете. [Смеётся]. Лично я не считаю, что это был наш сильнейший альбом, и он был призван имитировать — не имитировать, а скорее преследовать определённую цель, но не для исполнения на обычных концертах, хотя он определённо предназначен для фанатов JUDAS PRIEST, но... Что я пытаюсь сказать? Он был создан для чего-то большего, чем просто для рок-группы, записывающей рок-альбом, выпускающей его и отправляющейся в турне. Другими словами, он должен был стать чем-то, что, возможно, могло бы превратиться в какое-то театральное представление или стать более масштабной постановкой. Я не знаю. Я помню, как слышал разговоры о первоначальной идее сделать альбом, основанный на жизни Нострадамуса и тому подобном».

Сославшись на тот факт, что «Nostradamus» появился за три года до ухода из группы основателя JUDAS PRIEST гитариста Kenneth "K.K." Downing и за десять лет до завершения гастрольной деятельности другого гитариста JUDAS PRIEST — Glenn Tipton, Travis добавил:

«Вспоминая об этом, можно сказать, что это было также ближе к концу отношений между KK и Glenn'ом. Потому что они всё ещё были в группе, но между ними было много конфликтов. И я снова стал свидетелем этого. И я понимал, что, скорее всего, это не продлится долго. Я не знал, что произойдёт, и что KK действительно уйдёт из группы — я, конечно, не предполагал этого — но я понимал, что они не ладят друг с другом, и все участники группы были разобщены и жили в разных частях мира».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 сен 2025
G
Gleb Monster
К сожалению, ещё одно подтверждение того, что переругались именно КК и Типтон.
Теперь ясно, почему КК так удивлялся, что его не позвали назад, когда Гленн, как казалось, сошёл с дистанции.
3 сен 2025
RomV
*всё ещё ждёт обещанного выступления с исполнением всего альбома целиком от начала, до конца и выпуск DVD*
Ну а если серьёзно, то для меня как-то психологически этот релиз так и остался "последним альбомом" пристов. Да есть песни которые мне ну очень нравятся с последующих уже трёх альбомов, но ничего не могу поделать, Нострадамус - это последний. И вот иногда думаю, а какое бы это было грандиозное завершение карьеры. Уйти на самой высокой точке. Записать двойной концептуальный альбом. Крайне крутой, вобравший в себя всё, что делала группа за годы и при этом представивший наследие в новом свете, в том чего парни ещё не делали никогда. Для меня Нострадамус это пристовский шедевр.
