сегодня



Вокалист ADEMA: «Пусть нас причисляют к ню-металлу»



TIM FLUCKEY в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом:



«Мы довольно близки к завершению. Мы записали почти все инструменты. Осталось, наверное, несколько гитар. Мне нужно записать вокал. Я имею в виду, что все они написаны, и, конечно, все демо уже готово, но мне просто нужно… Я думаю, что, возможно, в субботу начну записывать вокал. Это произойдет через пару дней, так что я очень рад этому. Мы подписали контракт с Cleopatra примерно год назад, так что довольно скоро приступим к записи».



На вопрос, не возражают ли он и его коллеги по ADEMA против того, что спустя столько лет их все еще называют "ню-металлической" группой, Tim ответил:



«Я думаю, какое-то время это имело значение. Каждой группе вешают какой-то ярлык, и это всегда связано со временем, а точнее, с эпохой, в которой ты находишься. И поэтому я думаю, что каждая ню-металл группа, после того как нью-металл вышел из моды, все говорили: "О, мы не ню-метал".



Я фанат музыки. На самом деле я не обижаюсь на это. Это жанр, в котором мы играем, мир, в котором мы живем. Я общался со многими ню-металлическими группами. Не думаю, что их это как-то волнует. Я полагаю, что большинство ню-металл-групп такие… Лично я не буду говорить за них, но я думаю, что мы живем в новую эпоху. Людям нравилась наша музыка. Мы продолжаем заниматься этим и сейчас. Я имею в виду, что на самом деле это не имеет значения. 10 лет назад, 12 лет назад никто бы никогда не согласился участвовать в туре под названием "Nu Metal Revolution". Вы понимаете, о чем я? [смеется] Они бы попросили сменить его на другое название. Я считаю, что это одна из тех особенностей, которые ты носишь с большей гордостью, чем дольше ты живешь на свете. Я к тому, что мы называем себя рок-группой, но я понимаю, почему люди называют нас ню-металл-группой».







+0 -0



просмотров: 98

