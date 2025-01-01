Arts
Новости
*

Adema

*



2 сен 2025 : 		 Вокалист ADEMA: «Пусть нас причисляют к ню-металлу»

27 авг 2025 : 		 ADEMA заканчивают работу над альбомом

21 мар 2025 : 		 ADEMA планирует альбом на этот год

30 июн 2024 : 		 Новый альбом ADEMA выйдет в 2025

20 май 2024 : 		 ADEMA готовят альбом

3 мар 2024 : 		 ADEMA расстались с вокалистом

11 янв 2023 : 		 Вокалист ADEMA: «Мы возвращаемся к истокам»

22 авг 2022 : 		 Вокалист ADEMA — о возможности возвращения MARKY CHAVEZ'a

28 июн 2022 : 		 Новое видео ADEMA

23 авг 2021 : 		 Новая песня ADEMA

19 июл 2020 : 		 У басиста ADEMA COVID-19

6 май 2020 : 		 Вокалист JULIEN-K и ADEMA из клиники

24 дек 2019 : 		 ADEMA могут выпустить что-то новое к турне

26 май 2017 : 		 Видео с выступления ADEMA

10 май 2017 : 		 ADEMA возвращаются в оригинальном составе

8 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома ADEMA

25 янв 2013 : 		 ADEMA на PAVEMENT ENTERTAINMENT

24 янв 2011 : 		 MARKY CHAVEZ вновь ушел из ADEMA

11 ноя 2009 : 		 Первое выступление оригинального состава ADEMA за 5 лет
Вокалист ADEMA: «Пусть нас причисляют к ню-металлу»



TIM FLUCKEY в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Мы довольно близки к завершению. Мы записали почти все инструменты. Осталось, наверное, несколько гитар. Мне нужно записать вокал. Я имею в виду, что все они написаны, и, конечно, все демо уже готово, но мне просто нужно… Я думаю, что, возможно, в субботу начну записывать вокал. Это произойдет через пару дней, так что я очень рад этому. Мы подписали контракт с Cleopatra примерно год назад, так что довольно скоро приступим к записи».

На вопрос, не возражают ли он и его коллеги по ADEMA против того, что спустя столько лет их все еще называют "ню-металлической" группой, Tim ответил:

«Я думаю, какое-то время это имело значение. Каждой группе вешают какой-то ярлык, и это всегда связано со временем, а точнее, с эпохой, в которой ты находишься. И поэтому я думаю, что каждая ню-металл группа, после того как нью-металл вышел из моды, все говорили: "О, мы не ню-метал".

Я фанат музыки. На самом деле я не обижаюсь на это. Это жанр, в котором мы играем, мир, в котором мы живем. Я общался со многими ню-металлическими группами. Не думаю, что их это как-то волнует. Я полагаю, что большинство ню-металл-групп такие… Лично я не буду говорить за них, но я думаю, что мы живем в новую эпоху. Людям нравилась наша музыка. Мы продолжаем заниматься этим и сейчас. Я имею в виду, что на самом деле это не имеет значения. 10 лет назад, 12 лет назад никто бы никогда не согласился участвовать в туре под названием "Nu Metal Revolution". Вы понимаете, о чем я? [смеется] Они бы попросили сменить его на другое название. Я считаю, что это одна из тех особенностей, которые ты носишь с большей гордостью, чем дольше ты живешь на свете. Я к тому, что мы называем себя рок-группой, но я понимаю, почему люди называют нас ню-металл-группой».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом