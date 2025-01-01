Arts
Новости
2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл
BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью спросили, что он делает, чтобы сохранить свой голос в форме:

«Честно говоря, ничего особенного, кроме здравого смысла. Не ходите на футбольные матчи и не кричите до потери голоса за день до концерта, чтобы потом не удивляться, что вы не можете петь. Нужно жить как монах, потому что голосу нужен сон, отдых, сон. И ему это нравится. Будьте добры к своему голосу.

Отдыхайте. На самом деле будьте добры к своему телу. Если вы уважаете своё тело, голос — это просто его проекция на самом деле. И да, есть ещё несколько мелочей. И мне повезло, что я всегда давал шанс своим слабым голосовым связкам, имея лёгкие, диафрагму и прочее, что позволяет мне говорить достаточно громко... У меня достаточно воздуха. Я старый болтун, поэтому я генерирую достаточно воздуха, чтобы поддерживать свой голос. Но фактически я стараюсь петь с помощью всех техник, которые мне нужны, чтобы поддерживать свой голос в тонусе, когда я в туре».

Bruce'a также спросили, как он остаётся «на правильном пути» и преуспевает в самых разных занятиях, не связанных с его основной работой:

«Какую историю рассказать сегодня? Мне это стало ясно, когда люди спрашивали: "Что тебе нравится в профессии певца? Что тебе нравится в рок-н-ролльной группе?", и всё в этом духе. И я ответил: "Подождите. Что мне нравится? Не то, что думают люди. Что же это? Это рассказывание историй. Потому что когда я пою песню, я погружаюсь в неё. Я рассказываю историю этой песни, я разыгрываю её в своей голове, часто машу руками и погружаюсь в этот мир. И я понял, что в основном это всё, чем я занимался. Когда я был ребёнком и учился в школе, я вечно рассказывал истории, вечно отвлекал людей и пытался сделать всё, чтобы уйти с урока математики. И я понял, что я занимался именно этим — я хотел создать историю, в которую люди поверили бы. Поэтому, когда я сочинял не только музыку, но и комиксы, такие как "The Mandrake Project", и любые романы, которые я написал, и даже свою автобиографию, я подходил к этому как к повествовательной истории, а не как к "Хорошо, позвольте мне рассказать вам всё о том времени, когда я был таким-то и таким-то", и всему тому, что люди говорят: "А где же пикантные подробности?". Я считаю, что это не история. Это нечто неловкой. Нам нужна история, которую люди могут проследить, которая рассказывает о чём-то. И можно вставлять фрагменты, о которых люди скажут: "Наверное, было больно". Независимо от того, насколько мрачно — а у меня в арсенале много мрачных историй — независимо от того, насколько мрачно становится, в моём мире всегда есть свет в конце туннеля, даже если это может оказаться приближающийся поезд».




просмотров: 204

