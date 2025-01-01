сегодня



BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью спросили, что он делает, чтобы сохранить свой голос в форме:



«Честно говоря, ничего особенного, кроме здравого смысла. Не ходите на футбольные матчи и не кричите до потери голоса за день до концерта, чтобы потом не удивляться, что вы не можете петь. Нужно жить как монах, потому что голосу нужен сон, отдых, сон. И ему это нравится. Будьте добры к своему голосу.



Отдыхайте. На самом деле будьте добры к своему телу. Если вы уважаете своё тело, голос — это просто его проекция на самом деле. И да, есть ещё несколько мелочей. И мне повезло, что я всегда давал шанс своим слабым голосовым связкам, имея лёгкие, диафрагму и прочее, что позволяет мне говорить достаточно громко... У меня достаточно воздуха. Я старый болтун, поэтому я генерирую достаточно воздуха, чтобы поддерживать свой голос. Но фактически я стараюсь петь с помощью всех техник, которые мне нужны, чтобы поддерживать свой голос в тонусе, когда я в туре».



Bruce'a также спросили, как он остаётся «на правильном пути» и преуспевает в самых разных занятиях, не связанных с его основной работой:



«Какую историю рассказать сегодня? Мне это стало ясно, когда люди спрашивали: "Что тебе нравится в профессии певца? Что тебе нравится в рок-н-ролльной группе?", и всё в этом духе. И я ответил: "Подождите. Что мне нравится? Не то, что думают люди. Что же это? Это рассказывание историй. Потому что когда я пою песню, я погружаюсь в неё. Я рассказываю историю этой песни, я разыгрываю её в своей голове, часто машу руками и погружаюсь в этот мир. И я понял, что в основном это всё, чем я занимался. Когда я был ребёнком и учился в школе, я вечно рассказывал истории, вечно отвлекал людей и пытался сделать всё, чтобы уйти с урока математики. И я понял, что я занимался именно этим — я хотел создать историю, в которую люди поверили бы. Поэтому, когда я сочинял не только музыку, но и комиксы, такие как "The Mandrake Project", и любые романы, которые я написал, и даже свою автобиографию, я подходил к этому как к повествовательной истории, а не как к "Хорошо, позвольте мне рассказать вам всё о том времени, когда я был таким-то и таким-то", и всему тому, что люди говорят: "А где же пикантные подробности?". Я считаю, что это не история. Это нечто неловкой. Нам нужна история, которую люди могут проследить, которая рассказывает о чём-то. И можно вставлять фрагменты, о которых люди скажут: "Наверное, было больно". Независимо от того, насколько мрачно — а у меня в арсенале много мрачных историй — независимо от того, насколько мрачно становится, в моём мире всегда есть свет в конце туннеля, даже если это может оказаться приближающийся поезд».







