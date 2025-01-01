Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Spoken Word Intro
Volle Kraft
Wilde Kinder
Es wird schlimmer
Der Weg
Die Boten
Vier Reiter stehen bereit
Friede sei mit dir
Die Sonne scheint
Auf und Nieder
The Great Experience of Ecstasy
Rache an der Wirklichkeit (New song)
Seemann
Nach der Ebbe
Reitermania
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет