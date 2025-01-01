Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Новости
O <- TOP5 <-
2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

14 апр 2024 : 		 Новый релиз SABATON

6 апр 2024 : 		 SABATON о четвертом альбоме

13 мар 2024 : 		 Новое золото SABATON

10 мар 2024 : 		 THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»

4 мар 2024 : 		 SABATON о Metalizer

18 фев 2024 : 		 Видео с текстом от SABATON
SABATON обещают грандиозную новую сцену



Pär Sundström в интервью "Coffee With Ola" рассказал о том, что фанаты вправе ожидать от новых гастролей SABATON:

«На предстоящий тур у нас запланировано нечто большее, чем то, что мы делали раньше. И это совершенно особенная вещь, поэтому мы должны построить ее вокруг альбома "Legends". Но я не хочу слишком портить сюрприз. Я думаю, это будет захватывающее зрелище. И мы также создаем шоу, которое будет немного больше, чем просто рок-шоу, так сказать. Итак, у нас есть две сцены и нечто, что их соединяет.

В предыдущем туре, "The Tour To End All Tours", мы использовали несколько небольших актерских приемов, и в нем было немного больше театральности, чем раньше. Многим фанатам это понравилось, это еще больше усилило тематику шоу. И мы подумали: "Ладно, давайте продолжим в том же духе". Так что это больше похоже на театр. И тут у нас появился небольшой поворот: группа, выступающая на разогреве, — это "The Legendary Orchestra", который мы создали специально для этого — это было время, это был альбом, это был тур. Это не похоже на SABATON и оркестр. Будет полноценное шоу с участием SABATON, но перед этим состоится полноценное шоу с The Legendary Orchestra, который в значительной степени — вы можете расценивать его как кавер-группу SABATON, играющую мелодии SABATON [которые мы не будем исполнять во время нашего сета в предстоящем туре], но в оркестровых аранжировках, с ведущими инструменталистами, ведущими вокалистками, хорами, и это очень мощно, очень эмоционально, и звучит, конечно, совершенно иначе — ни электрогитар, ни барабанов, перкуссии… Так что фанат SABATON получает много песен SABATON. Да и мы просто не можем сыграть их все сами, потому что, да, иначе это были бы очень долгие вечера, и мы не смогли бы исполнить так много песен».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет

просмотров: 130

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
