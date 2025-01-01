сегодня



SABATON обещают грандиозную новую сцену



Pär Sundström в интервью "Coffee With Ola" рассказал о том, что фанаты вправе ожидать от новых гастролей SABATON:



«На предстоящий тур у нас запланировано нечто большее, чем то, что мы делали раньше. И это совершенно особенная вещь, поэтому мы должны построить ее вокруг альбома "Legends". Но я не хочу слишком портить сюрприз. Я думаю, это будет захватывающее зрелище. И мы также создаем шоу, которое будет немного больше, чем просто рок-шоу, так сказать. Итак, у нас есть две сцены и нечто, что их соединяет.



В предыдущем туре, "The Tour To End All Tours", мы использовали несколько небольших актерских приемов, и в нем было немного больше театральности, чем раньше. Многим фанатам это понравилось, это еще больше усилило тематику шоу. И мы подумали: "Ладно, давайте продолжим в том же духе". Так что это больше похоже на театр. И тут у нас появился небольшой поворот: группа, выступающая на разогреве, — это "The Legendary Orchestra", который мы создали специально для этого — это было время, это был альбом, это был тур. Это не похоже на SABATON и оркестр. Будет полноценное шоу с участием SABATON, но перед этим состоится полноценное шоу с The Legendary Orchestra, который в значительной степени — вы можете расценивать его как кавер-группу SABATON, играющую мелодии SABATON [которые мы не будем исполнять во время нашего сета в предстоящем туре], но в оркестровых аранжировках, с ведущими инструменталистами, ведущими вокалистками, хорами, и это очень мощно, очень эмоционально, и звучит, конечно, совершенно иначе — ни электрогитар, ни барабанов, перкуссии… Так что фанат SABATON получает много песен SABATON. Да и мы просто не можем сыграть их все сами, потому что, да, иначе это были бы очень долгие вечера, и мы не смогли бы исполнить так много песен».







