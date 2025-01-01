сегодня



Видео полного выступления ALICE COOPER



Видео полного выступления ALICE COOPER, которое состоялось 30 августа в Soundstage, Graceland, Memphis, Tennessee, доступно для просмотра ниже:



01. Lock Me Up

02. Welcome To The Show

03. No More Mr. Nice Guy

04. I'm Eighteen

05. Under My Wheels

06. Bed Of Nails

07. Snakebite

08. Be My Lover

09. Lost In America

10. He's Back (The Man Behind The Mask)

11. Hey Stoopid

12. Drum Solo

13. Welcome To My Nightmare

14. Cold Ethyl

15. Go To Hell

16. Poison

17. Guitar Solo

18. Black Widow Jam

19. Ballad Of Dwight Fry

20. I Love The Dead

21. School's Out

22. Paranoid (BLACK SABBATH cover)

23. Feed My Frankenstein







