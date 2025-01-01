Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER

22 дек 2024 : 		 ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER

21 ноя 2024 : 		 Фрагмент переиздания ALICE COOPER

4 ноя 2024 : 		 ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году

3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления ALICE COOPER



zoom
Видео полного выступления ALICE COOPER, которое состоялось 30 августа в Soundstage, Graceland, Memphis, Tennessee, доступно для просмотра ниже:

01. Lock Me Up
02. Welcome To The Show
03. No More Mr. Nice Guy
04. I'm Eighteen
05. Under My Wheels
06. Bed Of Nails
07. Snakebite
08. Be My Lover
09. Lost In America
10. He's Back (The Man Behind The Mask)
11. Hey Stoopid
12. Drum Solo
13. Welcome To My Nightmare
14. Cold Ethyl
15. Go To Hell
16. Poison
17. Guitar Solo
18. Black Widow Jam
19. Ballad Of Dwight Fry
20. I Love The Dead
21. School's Out
22. Paranoid (BLACK SABBATH cover)
23. Feed My Frankenstein




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом