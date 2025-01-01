Новая песня HELSTAR

"The Devil's Masquerade", новая песня группы HELSTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Devil's Masquerade", выход которого запланирован на 12 сентября на Massacre Records:
01. Avernus
02. The Devil's Masquerade
03. Stygian Miracles
04. Carcass For A King
05. The Staff Of Truth
06. Seek Out Your Sins
07. The Haunting Mirror
08. The Black Wall
09. Suerte De Muleta
10. I Am The Way
