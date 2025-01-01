Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Helstar

*



2 сен 2025 : 		 Новая песня HELSTAR

26 авг 2025 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет осенью

18 мар 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HELSTAR

10 фев 2021 : 		 Новая песня HELSTAR

15 янв 2021 : 		 Новая песня HELSTAR

10 янв 2021 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет зимой

19 авг 2020 : 		 Новое видео HELSTAR

30 июл 2020 : 		 HELSTAR записали кавер-версию BLACK SABBATH

9 апр 2020 : 		 HELSTAR на MASSACRE RECORDS

9 июн 2017 : 		 Новое видео HELSTAR

11 апр 2016 : 		 Новый сингл HELSTAR

1 апр 2016 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в этом году

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома HELSTAR

15 мар 2014 : 		 Новая песня HELSTAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в апреле

26 июн 2013 : 		 У HELSTAR готовы восемь песен

22 сен 2012 : 		 HELSTAR начали работу над новым материалом

6 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD HELSTAR

26 июл 2012 : 		 Трек-лист юбилейного релиза HELSTAR

23 июл 2012 : 		 Концертный релиз HELSTAR выйдет в августе

29 мар 2012 : 		 HELSTAR планируют юбилейный релиз

4 янв 2012 : 		 HELSTAR снимут юбилейный концерт для DVD

11 сен 2011 : 		 Видео полного концерта HELSTAR

4 июл 2011 : 		 О здоровье басиста HELSTAR

9 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома HELSTAR

27 май 2010 : 		 Бокс-сет HELSTAR выйдет в июле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня HELSTAR



zoom
"The Devil's Masquerade", новая песня группы HELSTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Devil's Masquerade", выход которого запланирован на 12 сентября на Massacre Records:

01. Avernus
02. The Devil's Masquerade
03. Stygian Miracles
04. Carcass For A King
05. The Staff Of Truth
06. Seek Out Your Sins
07. The Haunting Mirror
08. The Black Wall
09. Suerte De Muleta
10. I Am The Way




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом