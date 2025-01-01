Arts
Новости
Бывшие участники MEGADETH, KING DIAMOND, FIREWIND, RIOT на альбом HATRED’S RISE



“Darkness Falls” и “Cosmic Eons”, две новые песни группы HATRED’S RISE, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из дебютного альбома Echoes Of The Machine, в записи которого в качестве гостей принимали участие Glen Drover (ex-Megadeth, ex-King Diamond), Henning Basse (Metalium, ex-Firewind) и Mike DiMeo (ex-Riot, ex-Masterplan):

“No More Lies!!!”
“Darkness Falls”
“Endless Night”
“Rivers Of Pain”
“Eternal Abyss”
“Echoes Of The Machine”
“I Will Rise”
“Ashes Of Silence”
“Cosmic Eons”
“Through The Storm”

All songs written by Pat Larocque. All lyrics by Shawn Drover (ex-Megadeth, ex-Act Of Defiance). Produced by Pat Larocque and Glen Drover. Mixed and Mastered by Glen Drover at Eclipse Studios in Windsor, Ontario (Canada).

Pat Larocque – Guitar on all tracks.

Special guest appearance by:

Glen Drover (ex-Megadeth, ex-King Diamond) – Guitar/Bass on all tracks
Henning Basse (Metalium, ex-Firewind) – Vocals on Tracks 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Mike DiMeo (ex-Riot, ex-Masterplan) – Vocals on Tracks 4, 10






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
