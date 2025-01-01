сегодня



Falling Down, новое видео WARRANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Speed Of Metal", релиз которого намечен на 10.10.2025 на Massacre Records. http://www.warrant-germany.de





