Видео полного выступления TOM KEIFER, которое состоялось первого сентября в Warner Vineyards, Paw Paw, Michigan, доступно для просмотра ниже:
Life Was Here 0:00
Hot & Bothered 4:21
Heartbreak Station 9:35
The Death Of Me 16:31
Bad Seamstress Blues/Fallin' Apart At The Seams 20:29
Coming Home 26:36
Nobody's Fool 30:54
Solid Ground 35:48
Night Songs 40:46
Somebody Save Me 45:46
The Last Mile 49:24
Shake Me 53:41
Shelter Me 59:56
Don't Know What You Got (Till It's Gone) 1:05:00
With A Little Help From My Friends 1:14:22
Gypsy Road 1:20:12
