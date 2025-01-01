Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Tom Keifer

4 сен 2025 : 		 Видео полного выступления TOM KEIFER

9 авг 2025 : 		 TOM KEIFER собирает идеи

2 авг 2025 : 		 TOM KEIFER вспоминает Оззи

28 авг 2024 : 		 TOM KEIFER: «Музыка витает в воздухе»

12 июл 2024 : 		 Новое видео группы TOM KEIFER's #KEIFERBAND

14 мар 2024 : 		 TOM KEIFER: «В какой-то момент выйдет новый альбом»

1 мар 2024 : 		 TOM KEIFER о планах на новую музыку

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления #KEIFERBAND

4 июл 2023 : 		 TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»

30 июн 2023 : 		 TOM KEIFER: «Нового ничего не записывал»

23 июн 2023 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

3 май 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

1 фев 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 авг 2022 : 		 TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA

4 июл 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

21 май 2022 : 		 Первое за более чем два года выступления TOM KEIFER

5 дек 2020 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER

23 сен 2019 : 		 TOM KEIFER не заинтересован в возвращении к неизданным демо CINDERELLA в рамках своей сольной группы

16 сен 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER
Видео полного выступления TOM KEIFER



Видео полного выступления TOM KEIFER, которое состоялось первого сентября в Warner Vineyards, Paw Paw, Michigan, доступно для просмотра ниже:

Life Was Here 0:00
Hot & Bothered 4:21
Heartbreak Station 9:35
The Death Of Me 16:31
Bad Seamstress Blues/Fallin' Apart At The Seams 20:29
Coming Home 26:36
Nobody's Fool 30:54
Solid Ground 35:48
Night Songs 40:46
Somebody Save Me 45:46
The Last Mile 49:24
Shake Me 53:41
Shelter Me 59:56
Don't Know What You Got (Till It's Gone) 1:05:00
With A Little Help From My Friends 1:14:22
Gypsy Road 1:20:12






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
