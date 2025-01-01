сегодня



Гитаристка BURNING WITCHES о проблемах со здоровьем



COURTNEY COX в недавнем интервью призналась, что является поклонницей фитнеса и гурманкой. Она также рассказала о своей жизни в Германии, когда переехала туда три года назад. Во время интервью она рассказала, что уже много лет играет и гастролирует с проблемами с поясницей.



«У меня три межпозвоночные грыжи в нижней части спины, образовавшиеся в результате ужасной автомобильной аварии, когда я была намного моложе, поэтому мне действительно нужно быть осторожной. Я была слишком напугана операцией, а потом мне посоветовали не делать ее, потому что я была слишком молода. Так что я вроде как справилась с этим. Сначала мне приходилось делать эпидуральную анестезию каждые три месяца, просто чтобы жить. Но с возрастом, иногда, если я неправильно двигаюсь или поднимаю что-то не так, это дает о себе знать. Постучите по дереву, пока что у меня все в порядке»



Когда её спросили, можно ли сейчас сделать какую-нибудь операцию, она ответила утвердительно.



«На самом деле, другой гитаристке, Romana, только что сделали операцию. У нее были те же проблемы с поясницей, что и у меня, и нам чуть не пришлось досрочно завершить наше последнее турне по США, потому что она двигалась не в ту сторону. После того, как она провела несколько часов в фургоне, она едва могла ходить. У нее были проблемы, ей делали то один укол, то другой. Но когда мы наконец вернулись домой, она легла под нож.



Обычно я этого не замечаю. Очевидно, что с помощью ремня вы можете приспосабливаться и двигаться, но из-за центра тяжести и прочего у вас есть этот дискомфорт, поэтому вы постоянно пытаетесь бороться с тем, чтобы не двигаться вперед, и всегда стараетесь держать плечи расправленными... Шоу должно продолжаться!»







