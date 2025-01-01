Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Burning Witches

*



4 сен 2025 : 		 Гитаристка BURNING WITCHES о проблемах со здоровьем

20 авг 2025 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

16 июл 2025 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

12 июн 2025 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

14 апр 2025 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES исполняет классику W.A.S.P.

25 мар 2025 : 		 Переиздания BURNING WITCHES выйдут весной

3 фев 2025 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES исполняет хит IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 Новая песня BURNING WITCHES

16 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления BURNING WITCHES

6 ноя 2024 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

27 окт 2024 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES исполняет хит CRADLE OF FILTH

4 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BURNING WITCHES

1 мар 2024 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от BURNING WITCHES

20 дек 2023 : 		 Рождественский трек от BURNING WITCHES

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BURNING WITCHES

25 ноя 2023 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES записала хит ALICE COOPER

4 авг 2023 : 		 Концертное видео BURNING WITCHES

28 июн 2023 : 		 Концертное видео BURNING WITCHES

18 май 2023 : 		 Барабанщица BURNING WITCHES — о своей страсти

3 май 2023 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

30 мар 2023 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

14 мар 2023 : 		 BURNING WITCHES нашли гитаристку

23 фев 2023 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной

2 ноя 2022 : 		 BURNING WITCHES работают над альбомом

10 фев 2022 : 		 BURNING WITCHES на Napalm Records

13 июн 2021 : 		 Успехи в чартах BURNING WITCHES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитаристка BURNING WITCHES о проблемах со здоровьем



zoom
COURTNEY COX в недавнем интервью призналась, что является поклонницей фитнеса и гурманкой. Она также рассказала о своей жизни в Германии, когда переехала туда три года назад. Во время интервью она рассказала, что уже много лет играет и гастролирует с проблемами с поясницей.

«У меня три межпозвоночные грыжи в нижней части спины, образовавшиеся в результате ужасной автомобильной аварии, когда я была намного моложе, поэтому мне действительно нужно быть осторожной. Я была слишком напугана операцией, а потом мне посоветовали не делать ее, потому что я была слишком молода. Так что я вроде как справилась с этим. Сначала мне приходилось делать эпидуральную анестезию каждые три месяца, просто чтобы жить. Но с возрастом, иногда, если я неправильно двигаюсь или поднимаю что-то не так, это дает о себе знать. Постучите по дереву, пока что у меня все в порядке»

Когда её спросили, можно ли сейчас сделать какую-нибудь операцию, она ответила утвердительно.

«На самом деле, другой гитаристке, Romana, только что сделали операцию. У нее были те же проблемы с поясницей, что и у меня, и нам чуть не пришлось досрочно завершить наше последнее турне по США, потому что она двигалась не в ту сторону. После того, как она провела несколько часов в фургоне, она едва могла ходить. У нее были проблемы, ей делали то один укол, то другой. Но когда мы наконец вернулись домой, она легла под нож.

Обычно я этого не замечаю. Очевидно, что с помощью ремня вы можете приспосабливаться и двигаться, но из-за центра тяжести и прочего у вас есть этот дискомфорт, поэтому вы постоянно пытаетесь бороться с тем, чтобы не двигаться вперед, и всегда стараетесь держать плечи расправленными... Шоу должно продолжаться!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 127

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом