сегодня



STAIND работают над новым материалом



В рамках беседы с гитаристом STAIND MIKE MUSHOK'a спросили, считает ли он, что будущие работы STAIND будут идти по тому же экспериментальному пути, что и "Confessions Of The Fallen":



«Я полагаю, что так и будет. Да, определенно. На самом деле, сейчас витает кое-какая новая музыка, и она определенно все еще в том же духе. Так что я тоже очень рад этому. Так что, да, я определенно думаю, что мы продолжим в том же духе, это точно».



На вопрос о том, когда фэны STAIND могут ожидать услышать новую музыку от группы, Mike ответил:



«Я не знаю. Это отличный вопрос. Но да, в работе куча песен. Aaron очень занят, постоянно где-то выступает. Так что, надеюсь, этой осенью мы сможем, возможно, начать воплощать в жизнь некоторые из этих идей и точно определить, где мы находимся. Но да, в работе куча песен!»







