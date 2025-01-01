Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 91
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 34
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
6 сен 2025 : 		 STAIND работают над новым материалом

25 авг 2025 : 		 Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»

21 апр 2025 : 		 Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»

15 авг 2024 : 		 Вокалист STAIND получил награду

11 авг 2024 : 		 STAIND перевыпустили альбом

31 июл 2024 : 		 Вокалист STAIND: «Дерьма в моей жизни было много»

31 май 2024 : 		 STAIND первые

20 май 2024 : 		 AARON LEWIS почтил память барабанщика STAIND

20 май 2024 : 		 Умер один из основательй STAIND

1 май 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

19 апр 2024 : 		 DOROTHY в новом видео STAIND

12 апр 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

17 мар 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

26 фев 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

29 янв 2024 : 		 Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»

19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

2 дек 2023 : 		 Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов

2 ноя 2023 : 		 Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии

27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»

28 июл 2023 : 		 Видео с выступления STAIND
STAIND работают над новым материалом



В рамках беседы с гитаристом STAIND MIKE MUSHOK'a спросили, считает ли он, что будущие работы STAIND будут идти по тому же экспериментальному пути, что и "Confessions Of The Fallen":

«Я полагаю, что так и будет. Да, определенно. На самом деле, сейчас витает кое-какая новая музыка, и она определенно все еще в том же духе. Так что я тоже очень рад этому. Так что, да, я определенно думаю, что мы продолжим в том же духе, это точно».

На вопрос о том, когда фэны STAIND могут ожидать услышать новую музыку от группы, Mike ответил:

«Я не знаю. Это отличный вопрос. Но да, в работе куча песен. Aaron очень занят, постоянно где-то выступает. Так что, надеюсь, этой осенью мы сможем, возможно, начать воплощать в жизнь некоторые из этих идей и точно определить, где мы находимся. Но да, в работе куча песен!»




просмотров: 84

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
