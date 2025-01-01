сегодня



Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс



Видео исполнения барабанщиком MEGADETH Dirk'ом Verbeuren'ом композиции "Life In Hell" в рамках мастер-класса 23 августа в Amarin Percussion, Burbank, California, доступно для просмотра ниже.











