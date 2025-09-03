3 сен 2025



JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y



Сын Оззи Осборна — Джек — раскритиковал ROGER WATERS после того, как бывший участник PINK FLOYD заявил в интервью, что он никогда не интересовался BLACK SABBATH и ему плевать на Оззи.



В беседе с The Independent Ink Roger сказал:



«Оззи Осборн недавно скончался, да благословит его Бог в том состоянии, в котором он находился всю свою жизнь. Мы никогда не узнаем. Хотя он сотни лет был на телевидении со своей идиотией и чепухой. Его музыку я не слушал. Мне было наплевать.



Мне плевать на BLACK SABBATH, мне всегда было наплевать. Мне неинтересно откусывать головы у цыплят или что они там делали. Мне абсолютно всё равно».



Джек в ответ на это написал в соцсетях:



«Эй, ROGER WATERS, пошёл ты к чертям! Каким жалким и оторванным от реальности ты стал! Единственный способ привлечь к себе внимание в наши дни — это нести чушь в прессе. Мой отец всегда считал тебя ушлёпком. Спасибо, что доказал его правоту».



Во время беседы с Rolling Stone в 2004 году Осборн сказал, что песня PINK FLOYD «Money» была одной из его любимых рок-песен, добавив, что она вызвала яркие воспоминания о его бурных годах:



«Она напоминает мне о моих днях под кислотой. Я рад, что выжил».



Сообщается, что Waters дал жёсткую оценку синглу BLACK SABBATH «Evil Woman» в 1970 году, сказав тогда:



«Ну, ну, ну... Я в шоке — ну, почти... Всё время думаешь, что вот-вот что-то начнётся. Ты думаешь так в течение первой минуты, но потом, если ты действительно проницателен, понимаешь, что ничего не начнётся, и на этом всё».



«Evil Woman» была сочинена группой Crow из Миннеаполиса и издана в 1969 году на альбоме «Music». Группа Black Sabbath записала кавер-версию этой композиции и выпустила в виде своего первого сингла. Также песня вошла в дебютный альбом «Black Sabbath».







+2 -2



( 3 ) просмотров: 545

