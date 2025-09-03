Arts
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 29
3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи
JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y



Сын Оззи Осборна — Джек — раскритиковал ROGER WATERS после того, как бывший участник PINK FLOYD заявил в интервью, что он никогда не интересовался BLACK SABBATH и ему плевать на Оззи.

В беседе с The Independent Ink Roger сказал:

«Оззи Осборн недавно скончался, да благословит его Бог в том состоянии, в котором он находился всю свою жизнь. Мы никогда не узнаем. Хотя он сотни лет был на телевидении со своей идиотией и чепухой. Его музыку я не слушал. Мне было наплевать.

Мне плевать на BLACK SABBATH, мне всегда было наплевать. Мне неинтересно откусывать головы у цыплят или что они там делали. Мне абсолютно всё равно».

Джек в ответ на это написал в соцсетях:

«Эй, ROGER WATERS, пошёл ты к чертям! Каким жалким и оторванным от реальности ты стал! Единственный способ привлечь к себе внимание в наши дни — это нести чушь в прессе. Мой отец всегда считал тебя ушлёпком. Спасибо, что доказал его правоту».

Во время беседы с Rolling Stone в 2004 году Осборн сказал, что песня PINK FLOYD «Money» была одной из его любимых рок-песен, добавив, что она вызвала яркие воспоминания о его бурных годах:

«Она напоминает мне о моих днях под кислотой. Я рад, что выжил».

Сообщается, что Waters дал жёсткую оценку синглу BLACK SABBATH «Evil Woman» в 1970 году, сказав тогда:

«Ну, ну, ну... Я в шоке — ну, почти... Всё время думаешь, что вот-вот что-то начнётся. Ты думаешь так в течение первой минуты, но потом, если ты действительно проницателен, понимаешь, что ничего не начнётся, и на этом всё».

«Evil Woman» была сочинена группой Crow из Миннеаполиса и издана в 1969 году на альбоме «Music». Группа Black Sabbath записала кавер-версию этой композиции и выпустила в виде своего первого сингла. Также песня вошла в дебютный альбом «Black Sabbath».




3 сен 2025
resurgamresponses
спасибо за инглиш текст, было интересно что это за слово такое по англйски ушлепок
3 сен 2025
gravitgroove
Ну на счет "Evil Woman" Уотерс действительно был прав, и это сомнительный выбор для сингла, на мой взгляд. Но вот зачем он в таком тоне упомянул Оззи, с одной стороны воздавая ему почесть в христианской традиции, а с другой - указывая, что ему вообще плевать на этого человека, и далее - будто о нелюбимой тёще, которая была ужасным нравом и не умела вкусно готовить. Надо поискать, возможно, он и по Led Zeppelin успел тюкнуть.
3 сен 2025
EvgenBriden
Что на это ответит Дэни Филт?
