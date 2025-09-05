сегодня



RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»



RALF SCHEEPERS в недавнем интервью ответил, каково группе было работать над новым альбомом с учетом проблем со здоровьем у Mat'a Sinner'a:



«[Я должен] признать, что это были трудные времена. Итак, начнем с болезни Mat'a, я имею в виду, что он уже говорил в нескольких интервью, что у него случился сердечный приступ из-за вакцины. И я не хочу вдаваться в подробности, потому что у каждого свое мнение на этот счет, но факт в том, что у него была проблема, и он действительно провел в больнице больше года, и он страдал больше двух лет, возвращаясь к жизни. На самом деле он был мертв, но они вернули его к жизни. Но в то время мы уже выпустили "Code Red", так что это было еще до "Code Red". Итак, когда мы гастролировали с "Code Red" вместе с другими участниками, Magnus уже написал несколько [песен] для нового альбома, поскольку он становился все лучше и лучше, и это здорово. Так что мы были очень рады, что [Magnus] вернулся не только в качестве автора песен, но и снова с нами на сцене, и это здорово. Итак, подготовка к "Domination" проходила почти так же, как мы всегда делали это последние 15 лет — это трио авторов, состоящее из Mat'a, Magnus'a и меня, — и именно так мы всегда поступаем, сочиняя песни, идущие от сердца, из нашей крови, не пытаясь быть кем-то другим, а в остальном мы просто делаем то, что естественно, то, что нам нравится играть. И именно это вы и услышите в "Domination"».



На вопрос, был ли когда-нибудь момент, когда, по его мнению, PRIMAL FEAR мог "закончиться", особенно в разгар вышеупомянутых проблем со здоровьем Sinner'a, Ralf ответил: "Нет, такого не было. Я всегда знал, что будет какой-то вариант PRIMAL FEAR, и, конечно, я надеялся, что Mat выживет, и я был счастлив, что он смог. Но, конечно, у тебя всегда есть наихудший сценарий, когда ты думаешь: "Что же будет дальше?" Но я на самом деле не хотел об этом думать, [и] этого не произошло. Для себя я осознал, что всегда буду в группе чтобы ни случилось. И я всегда знал, что так или иначе деятельность будет продолжаться, потому что я всегда был из тех, кто продолжает идти своим путем, независимо от того, какие препятствия нужно было преодолеть в прошлом. Поэтому для меня было ясно, что я всегда буду продолжать, несмотря ни на что. Всегда будет какой-то вариант PRIMAL FEAR».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 218

