LOGIN
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 54
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 32
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
5 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас много хороших музыкантов»

27 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER

19 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлении с METALLICA

5 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «У нынешней индустрии много преимуществ»

18 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO о барабанщике METALLICA: «Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости»

2 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO признался в любви к панк-року

7 май 2023 : 		 Новый альбом DAVE LOMBARDO доступен для прослушиваия

4 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надо быть настолько естественным и настоящим, насколько это возможно»

20 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я хочу играть до 90 лет»

13 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

29 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

8 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил первый сингл
DAVE LOMBARDO: «Сейчас много хороших музыкантов»



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью спросили, что он думает о нынешнем поколении металл-барабанщиков и о том, в каком направлении движется направление:

«Ну, на свете много замечательных музыкантов. Я не собираюсь говорить ничего негативного, если только не хочу, чтобы меня подстрелили или что-то в этом роде. Но сейчас много отличной музыки, замечательных групп. Я с нетерпением жду, что выйдет еще. Давайте посмотрим — прошло около года с тех пор, как мы были в туре, так что я с нетерпением жду возможности посмотреть, что там происходит, понаблюдать за выступлениями новых групп на фестивалях и тому подобным».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
