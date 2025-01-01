сегодня



DAVE LOMBARDO: «Сейчас много хороших музыкантов»



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью спросили, что он думает о нынешнем поколении металл-барабанщиков и о том, в каком направлении движется направление:



«Ну, на свете много замечательных музыкантов. Я не собираюсь говорить ничего негативного, если только не хочу, чтобы меня подстрелили или что-то в этом роде. Но сейчас много отличной музыки, замечательных групп. Я с нетерпением жду, что выйдет еще. Давайте посмотрим — прошло около года с тех пор, как мы были в туре, так что я с нетерпением жду возможности посмотреть, что там происходит, понаблюдать за выступлениями новых групп на фестивалях и тому подобным».







