3 сен 2025



JERRY CANTRELL о планах ALICE IN CHAINS: «Что-то пошло не так»



JERRY CANTRELL в недавнем интервью спросили, какие планы у ALICE IN CHAINS на ближайшие месяцы:



«Мы как раз заканчиваем главу "I Want Blood" (имея в виду свой последний сольный альбом). Затем я возьму отпуск на зиму и посмотрю, чего мы достигли. [ALICE IN CHAINS] собирались поработать, но у Sean возникли небольшие проблемы со здоровьем, так что нам пришлось отменить несколько концертов. Кроме того, у нас был запланирован тур, который в какой-то момент сорвался. Поэтому нам немного не повезло; в этом году мы планировали сделать гораздо больше, но у нас просто не получилось. Мы поговорим об этом еще раз, вероятно, в начале следующего года и решим, что будем делать: либо запишем еще один альбом, либо дадим несколько концертов — или и то, и другое».



Группа Alice In Chains участвовала в шоу «Back To The Beginning». Вероятно, после кончины Оззи это приобрело ещё большее значение.



«Это было прекрасно, и я очень рад, что мы смогли стать свидетелями этого события, немного принять в этом участие и посмотреть на этих ребят. Для Осборна было важно сделать это для Шэрон, группы и Tom Morello, а для всех остальных — организовать это и собрать все эти крутые группы... Мы все фанаты Black Sabbath и Оззи. Это очень важно. Никого из нас не существовало бы без них. В нас всех есть сильное ДНК Black Sabbath и Оззи — и это справедливо, мы это заслужили. Это одна из величайших групп всех времён, и то, что мы смогли это сделать — особенно сейчас, после ухода Оззи — это ощущается волшебством. Такое невозможно придумать. Я помню, как Оззи однажды сказал о себе: "Меня невозможно придумать. Я бы не поверил, чёрт возьми". Так что он закончил свою жизнь именно так, как хотел. Сколько людей могут похвастаться таким финалом в своей жизни?»







