Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 29
[= ||| все новости группы



*

Alice in Chains

*



3 сен 2025 : 		 JERRY CANTRELL о планах ALICE IN CHAINS: «Что-то пошло не так»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS о финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа ALICE IN CHAINS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

18 май 2025 : 		 Барабанщик ALICE IN CHAINS о своем здоровье

15 май 2025 : 		 ALICE IN CHAINS отменили все концерты в 2025

20 апр 2025 : 		 Нынешний вокалист ALICE IN CHAINS не пытался копировать прежнего

13 апр 2025 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS соскучился по сцене

8 фев 2025 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS: «Группы не созданы, чтобы существовать долго»

20 дек 2024 : 		 ALICE IN CHAINS мошенники?

11 окт 2024 : 		 ALICE IN CHAINS могут всё!

18 авг 2024 : 		 Юбилейный винил от ALICE IN CHAINS

27 янв 2024 : 		 Юбилейное издание ALICE IN CHAINS

20 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

9 мар 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS заявил, что у группы пока нет планов по выпуску нового альбома

11 окт 2022 : 		 ALICE IN CHAINS вновь в чартах

4 окт 2022 : 		 GAVIN ROSSDALE присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

21 сен 2022 : 		 ALICE IN CHAINS в "Later...With Jools Holland"

16 сен 2022 : 		 ALICE IN CHAINS в Later...With Jools Holland

16 авг 2022 : 		 ALICE IN CHAINS выпускают бокс-сет

13 авг 2022 : 		 ALICE IN CHAINS отыграли первое шоу за три года

13 июл 2022 : 		 Фигурки ALICE IN CHAINS осенью

13 июл 2022 : 		 JERRY CANTRELL об ALICE IN CHAINS: «Мы продолжаем творить на высшем уровне»

25 апр 2022 : 		 ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год

10 апр 2022 : 		 ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS

10 фев 2022 : 		 Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку
Показать далее
| - |

|||| 3 сен 2025

JERRY CANTRELL о планах ALICE IN CHAINS: «Что-то пошло не так»



zoom
JERRY CANTRELL в недавнем интервью спросили, какие планы у ALICE IN CHAINS на ближайшие месяцы:

«Мы как раз заканчиваем главу "I Want Blood" (имея в виду свой последний сольный альбом). Затем я возьму отпуск на зиму и посмотрю, чего мы достигли. [ALICE IN CHAINS] собирались поработать, но у Sean возникли небольшие проблемы со здоровьем, так что нам пришлось отменить несколько концертов. Кроме того, у нас был запланирован тур, который в какой-то момент сорвался. Поэтому нам немного не повезло; в этом году мы планировали сделать гораздо больше, но у нас просто не получилось. Мы поговорим об этом еще раз, вероятно, в начале следующего года и решим, что будем делать: либо запишем еще один альбом, либо дадим несколько концертов — или и то, и другое».

Группа Alice In Chains участвовала в шоу «Back To The Beginning». Вероятно, после кончины Оззи это приобрело ещё большее значение.

«Это было прекрасно, и я очень рад, что мы смогли стать свидетелями этого события, немного принять в этом участие и посмотреть на этих ребят. Для Осборна было важно сделать это для Шэрон, группы и Tom Morello, а для всех остальных — организовать это и собрать все эти крутые группы... Мы все фанаты Black Sabbath и Оззи. Это очень важно. Никого из нас не существовало бы без них. В нас всех есть сильное ДНК Black Sabbath и Оззи — и это справедливо, мы это заслужили. Это одна из величайших групп всех времён, и то, что мы смогли это сделать — особенно сейчас, после ухода Оззи — это ощущается волшебством. Такое невозможно придумать. Я помню, как Оззи однажды сказал о себе: "Меня невозможно придумать. Я бы не поверил, чёрт возьми". Так что он закончил свою жизнь именно так, как хотел. Сколько людей могут похвастаться таким финалом в своей жизни?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 153

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом