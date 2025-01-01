3 сен 2025



Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»



GENE HOGLAN в программе "The Garza Podcast", ведущим которой является гитариста SUICIDE SILENCE Chris Garza, обсудил свою работу в DEATH на альбоме "Symbolic":



«Если сейчас "Symbolic" считается классическим альбомом, то когда его выпустили, он воспринимался совсем иначе. Его ненавидели. Дико ненавидели. На сто процентов ненавидели. Единственные, кто его не ненавидел, были некоторые журналисты, которые его рецензировали, но фанаты его ненавидели. Все его ненавидели, они говорили: "Что, чёрт возьми, ты сделал с моей любимой группой? Где "Scream Bloody Gore"? Где "Leprosy"? Где "Spiritual Healing"? Это музыкальная мелодичная чушь. Что это такое?" Мир не был к этому готов. Это было непривычно. Фанаты привыкли к очень жестокому и не мелодичному дэт-металлу. И я отдаю должное DEATH, Чаку и всем, кто был к этому причастен».



О DEATH и влиянии Шульдинера на металл-жанр в целом он сказал:



«Одно дело — если ты занимаешься музыкальным жанром, который общепринят, и ты исполняешь популярный стиль музыки, и делаешь это хорошо. Хотя Чак и не изобрёл дэт-металл, DEATH была очень важной группой в создании дэт-металла. Так что Чак и DEATH участвовали в зарождении брутального дэт-металла. Затем, когда дело дошло до техничного металла, появилось ещё несколько групп, таких как WATCHTOWER и тому подобные. CYNIC в некоторой степени занимались своим делом в эпоху демо-записей. Возможно, MESHUGGAH в некоторой степени — может быть, к 90-91 году, когда DEATH записывали "Human". Была группа ATHEIST, которая исполняла техничный металл. Ещё была MEKONG DELTA, она играла более техничный металл. Но DEATH оставили настоящий след в техничном металле. Группа сыграла важную роль в двух этих жанрах. А потом появился мелодичный дэт, мелодичный дэт-металл, и DEATH сыграли важную роль, выпустив альбомы "Individual Thought Patterns" и "Symbolic". Оба этих альбома оказали влияние на мелодичную сторону дэт-металла. В то время мелодичного дэт-металла было не так много. CARCASS только начинали склоняться к этому с альбомом "Heartwork", отходя от простого бласт-грайнда... Это три жанра, которые были у DEATH... Как я уже сказал, одно дело, если ты присоединяешься к уже существующему жанру, делаешь что-то классное и твоя группа становится популярной. Но быть сооснователем трёх разных жанров — это уже совсем другое дело. Так что Чак молодец. DEATH молодцы».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/298667?utm_source=web&utm_medium=copy_link">Symbolic</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/292756">Death</a> на Яндекс Музыке





+1 -0



просмотров: 150

