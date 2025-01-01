Arts
Новости
3 сен 2025 : 		 Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»

11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом

16 июн 2022 : 		 KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»

26 янв 2022 : 		 JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»
|||| 3 сен 2025

Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»



GENE HOGLAN в программе "The Garza Podcast", ведущим которой является гитариста SUICIDE SILENCE Chris Garza, обсудил свою работу в DEATH на альбоме "Symbolic":

«Если сейчас "Symbolic" считается классическим альбомом, то когда его выпустили, он воспринимался совсем иначе. Его ненавидели. Дико ненавидели. На сто процентов ненавидели. Единственные, кто его не ненавидел, были некоторые журналисты, которые его рецензировали, но фанаты его ненавидели. Все его ненавидели, они говорили: "Что, чёрт возьми, ты сделал с моей любимой группой? Где "Scream Bloody Gore"? Где "Leprosy"? Где "Spiritual Healing"? Это музыкальная мелодичная чушь. Что это такое?" Мир не был к этому готов. Это было непривычно. Фанаты привыкли к очень жестокому и не мелодичному дэт-металлу. И я отдаю должное DEATH, Чаку и всем, кто был к этому причастен».

О DEATH и влиянии Шульдинера на металл-жанр в целом он сказал:

«Одно дело — если ты занимаешься музыкальным жанром, который общепринят, и ты исполняешь популярный стиль музыки, и делаешь это хорошо. Хотя Чак и не изобрёл дэт-металл, DEATH была очень важной группой в создании дэт-металла. Так что Чак и DEATH участвовали в зарождении брутального дэт-металла. Затем, когда дело дошло до техничного металла, появилось ещё несколько групп, таких как WATCHTOWER и тому подобные. CYNIC в некоторой степени занимались своим делом в эпоху демо-записей. Возможно, MESHUGGAH в некоторой степени — может быть, к 90-91 году, когда DEATH записывали "Human". Была группа ATHEIST, которая исполняла техничный металл. Ещё была MEKONG DELTA, она играла более техничный металл. Но DEATH оставили настоящий след в техничном металле. Группа сыграла важную роль в двух этих жанрах. А потом появился мелодичный дэт, мелодичный дэт-металл, и DEATH сыграли важную роль, выпустив альбомы "Individual Thought Patterns" и "Symbolic". Оба этих альбома оказали влияние на мелодичную сторону дэт-металла. В то время мелодичного дэт-металла было не так много. CARCASS только начинали склоняться к этому с альбомом "Heartwork", отходя от простого бласт-грайнда... Это три жанра, которые были у DEATH... Как я уже сказал, одно дело, если ты присоединяешься к уже существующему жанру, делаешь что-то классное и твоя группа становится популярной. Но быть сооснователем трёх разных жанров — это уже совсем другое дело. Так что Чак молодец. DEATH молодцы».




просмотров: 150

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
