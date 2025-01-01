Arts
Новый ЕР FIMBUL WINTER выйдет осенью



Группа FIMBUL WINTER, в состав которой входят оригинальные музыканты AMON AMARTH Niko Kaukinen (drums), Anders Biazzi (formerly Anders Hansson) (guitar) и бывший ударник AMON AMARTH Fredrik Andersson (lead guitar), а также Gustav Myrin (bass) и Clint Williams (vocals), выпустит дебютный ЕР, получивший название "What Once Was", 14 ноября:

01. Storms Rage
02. What Once Was
03. Mounds Of Stones
04. A Soul That Soared
05. In Solitude's Embrace




