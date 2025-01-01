Arts
Bliss of Flesh

Новое видео BLISS OF FLESH



The Awakening, новое видео BLISS OF FLESH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Metempsychosis, выходящего на Black Lion Records 17 октября:

1. A Loss
2. I Deny
3. Sacrifice
4. If Only
5. Verdammt
6. The Awakening
7. Adieu
8. Metempsychosis
9. Martyr




