×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
41
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
31
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
41
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
31
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
все новости группы
Coheed and Cambria
США
Progressive Rock
Progressive Metal
http://www.coheedandcambria.com
Myspace:
http://www.myspace.com/coheedandcambria
Facebook:
https://www.facebook.com/coheedandcambria/
4 сен 2025
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
13 июн 2025
:
Барабанщик COHEED AND CAMBRIA поможет металлистам
15 янв 2025
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
22 дек 2024
:
Вокалист COHEED AND CAMBRIA выпустил сборник кавер-версий
20 ноя 2024
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
2 окт 2024
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
21 май 2024
:
Новая песня COHEED AND CAMBRIA
22 июн 2023
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
27 янв 2023
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
11 авг 2022
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
19 май 2022
:
Видео с текстом от COHEED AND CAMBRIA
28 апр 2022
:
Акустика от COHEED AND CAMBRIA
20 апр 2022
:
Кавер-версия KISS от COHEED AND CAMBRIA
15 янв 2022
:
Новый альбом COHEED AND CAMBRIA выйдет весной
11 ноя 2021
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
10 авг 2021
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
22 июл 2021
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
21 июл 2021
:
COHEED AND CAMBRIA работают над новой музыкой
25 фев 2021
:
COHEED AND CAMBRIA выпускают кофе
27 ноя 2020
:
Фигурки от COHEED AND CAMBRIA
25 авг 2020
:
RICK SPRINGFIELD на новом сингле COHEED AND CAMBRIA
13 дек 2019
:
Анимированное видео от COHEED AND CAMBRIA
27 окт 2019
:
Барабанщику COHEED AND CAMBRIA проведут операцию
17 май 2019
:
COHEED AND CAMBRIA исполнили свою песню а капелла
4 окт 2018
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
28 сен 2018
:
Новая песня COHEED AND CAMBRIA
16 авг 2018
:
Новая песня COHEED AND CAMBRIA
29 июн 2018
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
23 июн 2018
:
Новый альбом COHEED AND CAMBRIA выйдет осенью
1 июн 2018
:
Новый трек COHEED AND CAMBRIA
5 апр 2018
:
COHEED AND CAMBRIA на ROADRUNNER RECORDS
11 мар 2016
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
16 дек 2015
:
Кавер-версия ADELE от вокалиста COHEED AND CAMBRIA
23 окт 2015
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
5 окт 2015
:
Новая песня COHEED AND CAMBRIA
4 сен 2015
:
Видео с текстом от COHEED AND CAMBRIA
20 авг 2015
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
7 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома COHEED AND CAMBRIA
8 июл 2015
:
Новый альбом COHEED AND CAMBRIA выйдет в октябре
17 авг 2013
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
12 июн 2013
:
Видео полного концерта COHEED AND CAMBRIA
23 янв 2013
:
COHEED AND CAMBRIA в "Conan"
15 янв 2013
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
17 ноя 2012
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
26 окт 2012
:
Эксклюзивный релиз COHEED AND CAMBRIA на 23 ноября
9 окт 2012
:
Новый альбом COHEED AND CAMBRIA доступен для прослушивания
27 сен 2012
:
Новая песня COHEED AND CAMBRIA
4 сен 2012
:
Новый сингл COHEED AND CAMBRIA
29 авг 2012
:
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
26 авг 2012
:
Трек-лист нового альбома COHEED AND CAMBRIA
4 авг 2012
:
Детали нового альбома COHEED AND CAMBRIA
1 авг 2012
:
Трейлер нового альбома COHEED AND CAMBRIA
17 фев 2012
:
Акустическая версия нового трека COHEED AND CAMBRIA
3 ноя 2011
:
Из COHEED AND CAMBRIA ушел ударник
11 авг 2011
:
Бывшему басисту COHEED AND CAMBRIA предъявлено обвинение в вооружённом ограблении
5 авг 2011
:
COHEED AND CAMBRIA официально расстались с басистом
11 июл 2011
:
Басист COHEED AND CAMBRIA арестован за вооруженное ограбление
сегодня
Новое видео COHEED AND CAMBRIA
"Goodbye, Sunshine", новое видео COHEED AND CAMBRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Father of Make Believe.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 39
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет