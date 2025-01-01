Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 41
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
Kadavar

4 сен 2025 : 		 Новое видео KADAVAR

4 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KADAVAR

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KADAVAR

22 окт 2021 : 		 Новая песня KADAVAR

29 мар 2020 : 		 Видео из студии от KADAVAR

21 окт 2019 : 		 Успехи в чартах KADAVAR

12 окт 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

19 сен 2019 : 		 Концертное видео KADAVAR

1 сен 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

12 авг 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

28 июн 2019 : 		 Дата выхода и обложка нового альбома KADAVAR

17 июн 2019 : 		 Видео KADAVAR из студии

15 сен 2018 : 		 Концертное видео KADAVAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

19 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

2 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KADAVAR

4 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

6 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

20 июн 2017 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

15 июн 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

29 апр 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

11 мар 2016 : 		 Новое видео KADAVAR
Новое видео KADAVAR



Lies, новое видео KADAVAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin", релиз которого намечен на 7 ноября на Clouds Hill:




просмотров: 121

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
