сегодня



Профессиональное видео полного выступления INDUCTION



Профессиональное видео полного выступления INDUCTION, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Born From Fire

Fallen Angel

I Am Alive

Beyond Horizons

Medusa

A Call Beyond

Go to Hell

Queen of Light https://inductionofficial.bandcamp.com/







