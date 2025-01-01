сегодня



Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN



Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Infinite

Out of Body (Out of Mind)

March into Fire

Twisted into Form

Forbidden Evil

Divided by Zero

Step by Step

Through Eyes of Glass

Chalice of Blood http://www.silencesoloud.com/FORBIDDEN.html







