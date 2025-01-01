Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*

Dominum

*
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления DOMINUM



zoom
Профессиональное видео полного выступления DOMINUM, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Danger Danger
Killed by Life
The Dead Don't Die
Frankenstein
The Guardians of the Night
Hey Living People
We Are Forlorn
One of Us
Don't Get Bitten by the Wrong Ones
Rock You Like a Hurricane (Scorpions cover)
We All Taste the Same
The Chosen Ones
Immortalis Dominum




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
