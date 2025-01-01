Профессиональное видео полного выступления DOMINUM
Профессиональное видео полного выступления DOMINUM, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Danger Danger
Killed by Life
The Dead Don't Die
Frankenstein
The Guardians of the Night
Hey Living People
We Are Forlorn
One of Us
Don't Get Bitten by the Wrong Ones
Rock You Like a Hurricane (Scorpions cover)
We All Taste the Same
The Chosen Ones
Immortalis Dominum
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет